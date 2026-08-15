Diego Mentrida y Ana Alicia Yanes vuelven a dominar la Hospiten 8KM Orotava

La Orotava volvió a vestirse de atletismo en una de esas noches en las que el deporte se mezcla con el ambiente de la calle. Corredores atravesando el casco histórico, aficionados siguiendo la prueba desde las aceras y mucha animación acompañaron la celebración de la XIV Hospiten 8KM Orotava 2026, disputada el sábado 25 de julio.
La carrera principal, con salida a las 22:00 horas, volvió a tener como grandes protagonistas a Diego Mentrida y Ana Alicia Yanes Hernández. Ambos se proclamaron vencedores absolutos de los ocho kilómetros y, además, completaron un fin de semana perfecto tras imponerse también en la Carrera Vertical Nocturna.
Diego Mentrida completa el doblete en La Orotava
En categoría masculina, Diego Mentrida fue el más rápido sobre el circuito urbano y detuvo el cronómetro en 27 minutos y 55 segundos.
Los participantes tuvieron que completar dos vueltas a un trazado de cuatro kilómetros por las calles de La Orotava. Un recorrido en el que mantener un ritmo elevado exige concentración, especialmente después del desgaste acumulado durante la jornada anterior.
Y Mentrida llegaba precisamente con kilómetros en las piernas. El viernes 24 de julio ya había subido a lo más alto del podio en la Carrera Vertical Nocturna, por lo que su triunfo en los ocho kilómetros le permitió firmar un nuevo doblete.
La historia, además, se repite. El corredor ya había conseguido imponerse en ambas pruebas en la edición anterior, confirmando una especial conexión con esta cita deportiva.
Ana Alicia Yanes repite una actuación perfecta
El guion fue muy parecido en la carrera femenina. Ana Alicia Yanes Hernández volvió a ser la referencia entre las participantes y alcanzó la meta después de 34 minutos y 36 segundos de competición.
La atleta tinerfeña también llegaba de ganar la Vertical Nocturna apenas 24 horas antes. Dos carreras muy distintas, dos esfuerzos completamente diferentes… y el mismo resultado.
No es un detalle menor. Afrontar primero una prueba vertical, con un esfuerzo explosivo y exigente, y regresar al día siguiente para disputar ocho kilómetros sobre asfalto obliga a gestionar muy bien las fuerzas.
Yanes lo hizo de nuevo con éxito y, al igual que Mentrida, repitió el doblete logrado un año antes.
Ayose Perdigón y Cathaysa Delgado, ganadores de los 4KM
El programa del sábado ofreció mucho más que la prueba absoluta de ocho kilómetros. La organización mantuvo su apuesta por abrir la competición a diferentes perfiles de participantes.
En la III edición de los 4KM Orotava, Ayose Perdigón logró la victoria masculina, mientras que Cathaysa Delgado fue la primera clasificada entre las mujeres.
La jornada incluyó también carreras infantiles, pruebas populares, marcha nórdica y la tradicional carrera de los abuelos. Una programación variada que permitió disfrutar del deporte tanto a quienes buscaban competir como a quienes simplemente querían formar parte de la fiesta.
Porque esa es precisamente una de las imágenes que deja cada edición: mientras algunos corredores miran constantemente el reloj, otros cruzan la meta sonriendo, acompañados o celebrando simplemente haber terminado.
Una carrera diferente por las calles de La Orotava
Uno de los atractivos de la Hospiten 8KM Orotava continúa siendo su escenario. La salida nocturna y el paso por el casco histórico convierten la competición en una carrera con una estética muy reconocible.
Los corredores completaron dos vueltas a un circuito urbano de cuatro kilómetros entre edificios históricos, calles iluminadas y numerosos aficionados repartidos a lo largo del recorrido.
La actividad deportiva había comenzado un día antes. El viernes 24 de julio, a partir de las 21:30 horas, se disputó la Carrera Vertical Nocturna, primera gran cita de un intenso fin de semana.
Los participantes pudieron además optar por diferentes modalidades, incluyendo categorías por parejas y combinaciones entre la prueba vertical y los ocho kilómetros.
Deporte, convivencia e inclusión durante toda la semana
La Hospiten 8KM Orotava tampoco se limita exclusivamente a la competición. Entre el 20 y el 26 de julio se desarrolló el programa social e inclusivo InclúyeT, una iniciativa integrada dentro de la programación del evento.
La idea vuelve a ser sencilla, pero importante: utilizar el deporte como espacio de convivencia y participación para personas de distintas edades y capacidades.
Así, La Orotava cerró otra edición en la que las marcas deportivas compartieron protagonismo con el ambiente generado alrededor de las pruebas.
Y en lo más alto del podio volvió a aparecer una imagen que empieza a resultar familiar. Diego Mentrida y Ana Alicia Yanes Hernández conquistaron tanto la Vertical Nocturna como los 8KM, repitiendo por segundo año consecutivo un doblete que los confirma como dos de los grandes nombres de esta cita deportiva tinerfeña.