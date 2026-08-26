Dos accidentes ‘consecutivos’ provocan largas colas en la TF-5

Dos accidentes de tráfico registrados este miércoles por la tarde están provocando importantes retenciones en la TF-5, en dirección Santa Cruz de Tenerife. Los siniestros se produjeron con apenas 40 minutos de diferencia en los términos municipales de La Matanza de Acentejo y Tacoronte.
El primero ocurrió sobre las 15.20 horas, a la altura de La Matanza de Acentejo. El segundo se registró alrededor de las 16.00 horas, en las inmediaciones de Tacoronte, en sentido Santa Cruz, y estuvo provocado por el vuelco de un vehículo.
Un vehículo vuelca en la TF-5 a la altura de Tacoronte
El segundo accidente está generando especial afección al tráfico debido al vuelco de un vehículo en la autopista.
El 112 Canarias ha movilizado recursos de emergencia hasta el lugar. Así, en la zona trabajan efectivos de la Guardia Civil, Bomberos y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Las incidencias están provocando largas colas en la TF-5 en dirección a Santa Cruz de Tenerife.
Por el momento, el 112 no ha informado sobre personas heridas.