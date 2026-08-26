Varios accidentes, dos heridos graves y una fuga en 10 kilómetros: así pilló la Guardia Civil al último conductor temerario de Canarias

Un hombre de 29 años está siendo investigado por conducción temeraria tras provocar varios siniestros en la GC-1, entre Telde y Carrizal, y abandonar el lugar sin detenerse. Los hechos ocurrieron a lo largo de un tramo de casi 10 kilómetros y dejaron dos personas heridas de gravedad, además de importantes daños materiales.
El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil identificó al presunto conductor después de analizar vídeos difundidos en redes sociales, declaraciones de testigos y denuncias presentadas por los afectados.
Casi 10 kilómetros de conducción temeraria
Según ha informado la Guardia Civil, el investigado circuló de forma temeraria por la GC-1 y colisionó con varios vehículos mientras continuaba su marcha sin detenerse tras los accidentes.
El Centro Operativo de Tráfico (COTA) recibió numerosas llamadas de conductores que alertaban sobre el comportamiento del vehículo. La Guardia Civil desplegó entonces un dispositivo para localizarlo, aunque no pudo encontrarlo inicialmente.
En los siniestros provocados durante el recorrido, dos personas resultaron heridas de gravedad. Los accidentes también ocasionaron importantes daños materiales.
Los vídeos en redes sociales ayudaron a identificarlo
La investigación dio un giro después de que los agentes tuvieran conocimiento de varios vídeos publicados en redes sociales. En las imágenes se apreciaban parcialmente los hechos, lo que permitió a los investigadores concretar el tramo de la autopista afectado y obtener información sobre el vehículo.
Durante los días siguientes, además, se presentaron varias denuncias relacionadas con los siniestros viales con fuga. Los perjudicados aportaron nuevos datos sobre lo sucedido y sobre el vehículo implicado.
Los investigadores cruzaron toda esta información con las imágenes difundidas, las declaraciones de testigos y las manifestaciones de las personas afectadas.
El trabajo del GIAT permitió finalmente identificar tanto el turismo como al presunto conductor.
Un hombre de 29 años, investigado
La Guardia Civil localizó posteriormente al investigado, un varón de 29 años, al que informó de su condición de investigado como presunto autor de varios delitos.
Entre ellos figuran conducción manifiestamente temeraria, abandono del lugar del accidente y lesiones causadas por imprudencia, entre otros posibles delitos.
Las diligencias fueron remitidas a la Sección de Instancia del Tribunal de Instrucción de Telde, según la información facilitada por la Guardia Civil.
La actuación se enmarca en una investigación desarrollada por el GIAT de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de Las Palmas.
Qué delitos contempla la investigación
La Guardia Civil señala que los hechos podrían ser constitutivos de delitos previstos en los artículos 381 y 382 bis del Código Penal, relativos a la conducción manifiestamente temeraria y al abandono del lugar del accidente.
También se investiga un posible delito de lesiones por imprudencia, en función de las circunstancias concretas y del resultado de los siniestros.
La condición de investigado no implica una condena y será la autoridad judicial la que determine las posibles responsabilidades penales.