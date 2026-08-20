Persecución de película en Canarias: sin carné, en un coche robado y a punto de atropellar a varios niños

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de los delitos de hurto de uso de vehículo a motor, conducción sin haber obtenido nunca permiso de conducción, conducción temeraria, daños, y desobediencia y resistencia a los agentes de la autoridad en Vecindario (Gran Canaria).
Según informa la Comandancia de Las Palmas, los hechos tuvieron lugar a principios de agosto, cuando el Puesto Principal de Vecindario recibió numerosas llamadas alertando de un turismo que circulaba de forma extremadamente peligrosa por varias calles de una zona residencial de la localidad.
En concreto, el conductor realizaba maniobras temerarias y estuvo a punto de atropellar a varios viandantes, por lo que, tras las primeras comprobaciones y varias batidas por la zona, los agentes localizaron el vehículo estacionado.
Por su parte, en ese momento los efectivos no observaron signos externos que hicieran sospechar que el turismo hubiera sido sustraído ni figuraba requisitoria en las bases policiales, por lo que mantuvieron las labores de vigilancia y seguimiento.
Poco después, una patrulla de la Guardia Civil volvió a localizar el vehículo circulando a gran velocidad por otra vía urbana de la localidad.
Al percatarse de la presencia policial y de las señales acústicas y luminosas de alto, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes e inició una huida por diferentes calles, poniendo en grave riesgo la seguridad vial y la integridad de los usuarios de la vía.
Durante el recorrido, el investigado circuló sin respetar señales de tráfico, invadió zonas de circulación contraria y realizó maniobras de elevado riesgo.
Además, en uno de los momentos más críticos de la persecución estuvo a punto de atropellar a varios menores que se encontraban en las inmediaciones de una calle de la localidad.
La huida finalizó cuando perdió el control del vehículo y colisionó contra varios turismos que se encontraban correctamente estacionados, ocasionando importantes daños materiales.
Tras el accidente, el conductor abandonó el vehículo y emprendió la huida a pie, siendo interceptado finalmente por los agentes actuantes, procediendo a su detención, ante la cual el hombre mostró una fuerte oposición a la actuación policial.
Las posteriores gestiones de investigación permitieron determinar que el turismo había sido sustraído horas antes en una zona residencial del municipio. Asimismo, los investigadores comprobaron que el detenido carecía de permiso de conducción por no haberlo obtenido nunca.
Finalmente, las diligencias instruidas, junto con el detenido y los efectos intervenidos, fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, competente para el conocimiento de los hechos.