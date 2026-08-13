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Canarias supera el eclipse sin incidencias oculares: ningún hospital registra daños en la vista

Los especialistas habían alertado durante los días previos a este fenómeno astronómico de la importancia de cuidarse bien la vista
Eclipse solar Tenerife 2026
Eclipse solar Tenerife 2026. Sergio Méndez
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La sanidad canaria no ha registrado incidencias en sus centros hospitalarios por problemas relacionados con la visión y los ojos tras el eclipse parcial de sol que se pudo presenciar este miércoles por la tarde en el archipiélago.

Según han confirmado a EFE fuentes de la Consejería de Sanidad, tras consultar a los distintos hospitales de las siete islas, ninguno de ellos ha referido ningún problema relacionados con los ojos.

Los especialistas habían alertado durante los días previos a este fenómeno astronómico de la importancia de cuidarse bien la vista si se quería presenciar el eclipse, ya que ver directamente al sol podría generar problemas de visión y dañar los ojos, en unas lesiones que también podrían darse con el paso del tiempo.

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Es por ello que se instó a la población a que únicamente miraran al eclipse con gafas homologadas para ello, que incluso se han llegado a repartir por distintas instituciones tanto en las jornadas previas al eclipse como en los puntos oficiales de observación que se dispusieron en cada una de las islas canarias. 

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