¿Cuándo habrá otro eclipse en Canarias? Será del 82% y por la mañana

El eclipse solar de este miércoles, 12 de agosto, dejó imágenes para el recuerdo en Canarias, pero el Archipiélago no tendrá que esperar demasiado para volver a mirar al cielo. Los próximos dos años traerán otras dos grandes citas astronómicas, con eclipses solares en 2027 y 2028 que volverán a ser visibles desde las Islas y que, en algunos puntos, alcanzarán una ocultación superior a la registrada esta miércoles.
Se trata del denominado trío de eclipses de 2026, 2027 y 2028, una sucesión excepcional que tendrá su próxima parada el 2 de agosto de 2027 y continuará apenas seis meses después, el 26 de enero de 2028. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) recoge ambas fechas entre los grandes eclipses solares que podrán contemplarse desde España.
La primera oportunidad llegará el lunes 2 de agosto de 2027, cuando se produzca un nuevo eclipse total de Sol. La totalidad atravesará el sur de la Península, Ceuta y Melilla, mientras que en Canarias volverá a observarse como eclipse parcial.
La diferencia respecto al fenómeno de este 12 de agosto será importante: mientras el eclipse de 2026 se produjo al final de la tarde y con el Sol acercándose al horizonte, el de 2027 tendrá lugar durante la mañana, ofreciendo unas condiciones de observación mucho más favorables. El propio IGN destaca que la mayor elevación del Sol facilitará su seguimiento.
Hasta un 82% en Canarias en 2027
Las Islas Canarias quedarán fuera de la franja de totalidad, pero el eclipse será especialmente profundo. Según la Agencia Espacial Europea (ESA), el Archipiélago alcanzará porcentajes de oscuridad de entre aproximadamente el 76% y el 82%, dependiendo de la isla y del punto de observación.
En Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, el eclipse parcial comenzará alrededor de las 08.33 horas, alcanzará su máximo sobre las 09.34 horas y finalizará aproximadamente a las 10.42 horas.
En el momento de máxima ocultación, cerca del 77% de la superficie visible del Sol estará cubierta desde la capital grancanaria, con el astro situado a unos 27 grados sobre el horizonte.
El fenómeno podrá seguirse durante algo más de dos horas, proporcionando una ventana considerablemente más cómoda que la del eclipse de agosto de 2026.
Además, el eclipse de 2027 será uno de los grandes fenómenos astronómicos del siglo a escala mundial. Su máximo se producirá sobre Egipto, donde la fase de totalidad alcanzará los 6 minutos y 23 segundos, una duración excepcional para un eclipse total de Sol.
Canarias volverá a tener otro gran eclipse en 2028
Y apenas medio año después llegará una nueva oportunidad. El miércoles 26 de enero de 2028 tendrá lugar un eclipse anular de Sol, el tercero de esta extraordinaria sucesión astronómica.
En este tipo de eclipse la Luna pasa delante del Sol pero, debido a su distancia respecto a la Tierra, no llega a cubrir completamente el disco solar. Desde los lugares situados dentro de la franja de anularidad puede observarse entonces el conocido “anillo de fuego”.
Ese anillo será visible desde determinadas zonas de España y Portugal, pero Canarias quedará fuera de la franja de anularidad y contemplará nuevamente el eclipse de forma parcial.
Aun así, será un fenómeno especialmente llamativo desde las Islas. Los cálculos varían según cada punto del Archipiélago y muestran una ocultación considerable, especialmente en las islas occidentales.
En distintos puntos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, la magnitud del eclipse podrá acercarse a 0,9, mientras que en Gran Canaria se situará alrededor de 0,84.
El eclipse comenzará en Canarias alrededor de las 15.15 horas y la fase parcial finalizará poco después de las 18.00 horas, aunque los horarios exactos variarán ligeramente en función de cada isla.
Por tanto, 2027 y 2028 volverán a dejar eclipses solares de gran magnitud en Canarias, prolongando una etapa extraordinaria para los aficionados a la astronomía.
Un precedente histórico en Canarias
Canarias cuenta además con una larga relación con este tipo de fenómenos. Uno de los episodios más recordados tuvo lugar el 2 de octubre de 1959, cuando un eclipse solar total pudo contemplarse desde parte del Archipiélago.
El acontecimiento despertó un enorme interés científico y convirtió a las Islas en punto de observación para investigadores y expediciones astronómicas.
Ahora, más de seis décadas después, Canarias vuelve a vivir un periodo especialmente intenso: tres grandes eclipses solares entre agosto de 2026 y enero de 2028.
Las gafas serán imprescindibles también en 2027 y 2028
Pese a la espectacularidad de los próximos fenómenos, la recomendación de seguridad seguirá siendo la misma: nunca se debe observar directamente el Sol sin protección adecuada durante las fases parciales de un eclipse.
El IGN recuerda que la observación directa requiere filtros solares específicos y que mirar al Sol sin protección puede provocar lesiones graves en los ojos.
Las gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados u otros sistemas caseros no son adecuados para contemplar un eclipse.
Por ello, quienes quieran disfrutar desde Canarias de las próximas grandes citas ya pueden marcar dos nuevas fechas en el calendario: 2 de agosto de 2027 y 26 de enero de 2028.