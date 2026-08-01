El ciclo ‘Lavaderos Live Music’ celebra este sábado una jornada especial para cantar a la solidaridad

El Lavaderos Live Music ofrece hoy sábado (19.00 horas) un concierto solidario. La Sala de Arte Los Lavaderos, en Santa Cruz de Tenerife, alberga Boleros Contra el Fuego, que reunirá a destacados intérpretes del panorama musical tinerfeño con un objetivo: recaudar fondos para ayudar a una vecina de El Toscal cuya vivienda quedó destruida por un incendio justo el 1 de agosto del pasado año.
Por esta razón se instalará una taquilla solidaria para que todas aquellas personas que lo deseen puedan realizar una aportación destinada a apoyar a la familia afectada. El acceso a la sala será libre hasta completar el aforo, manteniendo la filosofía de cercanía y accesibilidad que caracteriza al ciclo musical.
La iniciativa supone una excepción dentro de la programación del festival. La organización decidió incorporarla para responder a una causa solidaria estrechamente vinculada con la historia del propio ciclo y con el barrio que lo acoge, reuniendo a artistas que han querido colaborar de forma altruista.
PARTICIPANTES
En la velada estarán José Luis León, Cancioneros, Toscal Romántico, Ruimán Quartet, Fragilísticos y Guayaquí 3, además de la incorporación posterior de la pianista Esther Medina. Aunque el Trío Ucanca no podrá participar por motivos de salud que han motivado su retirada definitiva de los escenarios, su legado estará muy presente en una noche concebida como homenaje al bolero y a quienes han contribuido a mantenerlo vivo en Santa Cruz.
Abrirá el concierto José Luis León, uno de los grandes referentes del bolero en la Isla. Integrante en su día de Guayaquí 3, ha desarrollado una dilatada trayectoria artística como intérprete de arpa paraguaya, instrumento con el que ha alcanzado un notable reconocimiento. Le seguirá el grupo Cancioneros, surgido del colectivo La Peña del Lunes, que a su vez forma parte de Toscal Romántico, ambas formaciones lideradas por el bajista Andrés Geher. En este caso destacan las voces de Nieves Afonso y Juani P. Zuppo, que también actuarán en solitario.
El concierto, de acceso gratuito, incluye una taquilla solidaria para que quienes lo deseen puedan hacer sus aportaciones
Fragilísticos, con la voz rota de Jorge García Rojas y su armónica al frente, continuará la velada de boleros con adaptaciones de temas latinos y, al final, una colaboración con las cantantes ya citadas. Le seguirá el también cantante y pianista invidente Ruimán. Después de acompañar a Nieves Afonso en un tema de Serrat, seguirá con su repertorio, que incluye algunas composiciones propias.
A Ruimán le sucederá nuevamente Juani P. Zuppo, que interpretará varias canciones con emotivas dedicatorias a su familia afectada, un año después del suceso, esta vez acompañada por la pianista y profesora Esther Medina. Como cierre del concierto, subirá al escenario Guayaquí 3, grupo con más de 50 años de trayectoria, liderado por el requintista Manolo Silva y la incorporación en sus filas del que fuera el bolerista canario más internacional, Beni Baute.
COMPROMISO
“Este concierto representa los valores que mejor definen a Santa Cruz: la solidaridad, el compromiso colectivo y la capacidad de la cultura para unir a las personas cuando más lo necesitan”, subraya el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez. En esa misma línea, la concejala del Distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, manifiesta que el encuentro solidario “tiene un significado muy especial, porque nace desde el propio barrio y de las personas que han formado parte de la historia del Lavaderos Live Music”.
“Cuando diseñamos la décima edición del Lavaderos Live Music -apunta Rubén Díaz, promotor del ciclo- habíamos previsto 10 conciertos para celebrar otros tantos años de historia. Pero entendimos que había momentos en los que la programación debía dar un paso al lado para responder a una necesidad real. Este concierto nace del deseo de ayudar a una vecina de El Toscal y de demostrar que la música también puede ser un vehículo de solidaridad y de compromiso con las personas”.
“La respuesta de los artistas ha sido emocionante”, recalca. “Todos entendieron desde el primer momento el sentido de esta iniciativa y quisieron sumarse de manera completamente desinteresada”, apostilla el músico y periodista.