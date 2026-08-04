El cineasta Elio Quiroga ingresa en la Real Academia Canaria de Bellas Artes

El director de cine y escritor grancanario Elio Quiroga ingresa este miércoles en la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel (Racba) como académico de número en la sección de Cine, Fotografía y Creación Digital, según informó la propia institución cultural.
En el acto, que se celebrará en Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria (19.00 horas), Quiroga pronunciará el discurso Del fotograma al algoritmo (la transformación del cine en la era del hiperrealismo mágico y las pantallas múltiples). Los méritos para su ingreso serán defendidos por el director de fotografía Juan Antonio Castaño Collado.
Elio Quiroga Rodríguez (Las Palmas de Gran Canaria, 1965) es un polifacético director de cine, productor, guionista, escritor y docente. Destaca por su trayectoria en el cine de género fantástico y de terror, así como por su perfil multidisciplinar que abarca la informática, la ciencia y la literatura.
Estudió Ingeniería Informática en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es máster en Astronomía y Astrofísica por la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y cursa un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Complutense de Madrid.
‘FOTOS’, EL DEBUT
Debutó en el cine en 1996 con la película Fotos, premio al Mejor Guion, mención especial del Jurado en el Festival de Sitges, que despertó la admiración de otros cineastas, como el estadounidense Quentin Tarantino. Entre los logros de su trayectoria cinematográfica figura la candidatura al Goya al Mejor Corto Documental en 2004 por El último minutero. Ha escrito y dirigido otros largometrajes posteriormente, y también cuenta con una prolífica carrera literaria, según destaca la Real Academia Canaria de Bellas Artes.
El pasado julio llegó a la cartelera Winnipeg, el barco de la esperanza, una película de animación, dirigida por Elio Quiroga y Beñat Beitia, basada en hechos reales ocurridos a finales de los años 30 del pasado siglo, en plena ola de exiliados españoles a las costas latinoamericanas. Esta coproducción entre España, Chile y Argentina traslada al espectador a 1939, tras la caída de Barcelona durante la Guerra Civil.
Winnipeg es el nombre de un carguero francés con capacidad para 100 oficiales y tripulantes que acaba transportando a más de 2.200 personas. Estos refugiados, que huyeron de los campos de concentración franceses, llegaron a Valparaíso (Chile), después de un mes de travesía incierta por el Atlántico y el Pacífico.