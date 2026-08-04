‘El fantasma de la ópera’ visita este invierno el Auditorio de Tenerife

La gira de El fantasma de la ópera llega este invierno a Tenerife. El emblemático musical, que tras conquistar el West End y Broadway ha recalado en escenarios de todo el mundo, con más de 160 millones de espectadores, se escenificará en el Auditorio de Tenerife entre los próximos 26 de diciembre y 3 de enero. Se trata de la misma producción que se instaló durante dos temporadas en Madrid.
EL EQUIPO
El montaje, con la dirección de escena de Federico Bellone y la musical de Julio Awad, ganador del Premio Talía 2024 por esta versión, ha sido elogiado por la crítica y el público. Silvia Montesinos es la directora residente y responsable de la traducción de la letra. El vestuario, diseñado por Chiara Donato, ha recibido el Premio del Público Broadway World Spain. La productora Letsgo informará en breve del elenco de las representaciones en la Isla.
Desde su estreno en el Her Majesty’s Theatre del West End londinense en 1986 y en Broadway, en Estados Unidos, en 1988, El fantasma de la ópera se ha representado en 195 ciudades de todo el mundo, en 21 idiomas, ganando más de 70 galardones teatrales. La versión que recorre España mantiene el espíritu del original, subrayan sus promotores, “con una puesta en escena espectacular y una historia inolvidable que ha convertido al musical en un referente del teatro mundial”.
Colaboradores y amigos desde hace tiempo, el compositor británico Andrew Lloyd Webber y el actor español Antonio Banderas crearon en 2022 la empresa conjunta Amigos Para Siempre (APS) con el propósito de producir teatro, musicales y espectáculos de entretenimiento en directo en español. APS concede licencias, produce y desarrolla obras para los mercados hispanohablantes, uno de los públicos globales más grandes y de más rápido crecimiento.
LA TRAMA
Inspirada en la novela de Gaston Leroux de 1910 Le Fantôme de L’Opéra, el musical de Andrew Lloyd Webber cuenta la historia de una misteriosa figura enmascarada que acecha bajo la Ópera de París, ejerciendo un reinado de terror sobre todos los que la habitan. Se enamora perdidamente de una joven soprano, Christine Daaé, y se dedica a cultivar sus extraordinarios talentos, empleando todos los métodos tortuosos a su alcance.
La espectacular partitura incluye temas como La música de la noche, Todo lo que te pido, Deseando que estuvieras aquí otra vez, Carnaval y la icónica obertura del título.
Las localidades se encuentran ya a la venta en la web auditoriodetenerife.com y otros canales habituales del espacio escénico de la capital tinerfeña.