El Gobierno de Canarias favorece la movilidad de 253 proyectos culturales

El Gobierno de Canarias ha resuelto un primer paquete de ayudas a la movilidad de artistas y profesionales de la cultura que se hayan desplazado entre islas o fuera del Archipiélago para extender sus proyectos artísticos. Recibirán apoyo 253 propuestas seleccionadas a través de convocatoria pública, correspondiente a desplazamientos realizados entre noviembre de 2025 y abril de 2026. Se han concedido cerca de 325.000 euros en ayudas, que suponen alrededor del 90% de la cuantía total solicitada.
El listado de propuestas de este primer tramo de ayudas refleja el interés y el alcance que tiene actualmente la cultura que se hace en Canarias, con actuaciones o participación en iniciativas que se desarrollan en casi una treintena de países de Europa, América, África y Asia.
La convocatoria de movilidad, impulsada por la Dirección General de Innovación Cultural e Industrias Creativas, cuenta con cerca de un millón de euros de presupuesto para atender las solicitudes de los tres periodos sucesivos programados. El segundo, comprendido entre mayo y julio de 2026, se encuentra actualmente en fase de estudio y verificación de la documentación de los proyectos presentados; y el tercero, de agosto a octubre, cuenta con un plazo de solicitudes del 1 al 15 de octubre.
El primer listado, que incluye las 253 propuestas aprobadas, puede consultarse en el tablón de anuncios de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno regional; así como en la web www.icdcultural.org (apartado Convocatorias). Ahí figura la puntuación y la ayuda económica que recibirá cada proyecto.