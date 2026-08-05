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El Gobierno de Canarias favorece la movilidad de 253 proyectos culturales

Con una inversión de 325.000 euros, se trata del primero de los tres tramos de ayudas que otorga el Ejecutivo regional, que en conjunto cuentan con una dotación cercana al millón de euros
El listado, con las 253 propuestas aprobadas, se puede consultar en el sitio web del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. / DA
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El Gobierno de Canarias ha resuelto un primer paquete de ayudas a la movilidad de artistas y profesionales de la cultura que se hayan desplazado entre islas o fuera del Archipiélago para extender sus proyectos artísticos. Recibirán apoyo 253 propuestas seleccionadas a través de convocatoria pública, correspondiente a desplazamientos realizados entre noviembre de 2025 y abril de 2026. Se han concedido cerca de 325.000 euros en ayudas, que suponen alrededor del 90% de la cuantía total solicitada.

El listado de propuestas de este primer tramo de ayudas refleja el interés y el alcance que tiene actualmente la cultura que se hace en Canarias, con actuaciones o participación en iniciativas que se desarrollan en casi una treintena de países de Europa, América, África y Asia.

La convocatoria de movilidad, impulsada por la Dirección General de Innovación Cultural e Industrias Creativas, cuenta con cerca de un millón de euros de presupuesto para atender las solicitudes de los tres periodos sucesivos programados. El segundo, comprendido entre mayo y julio de 2026, se encuentra actualmente en fase de estudio y verificación de la documentación de los proyectos presentados; y el tercero, de agosto a octubre, cuenta con un plazo de solicitudes del 1 al 15 de octubre.

El primer listado, que incluye las 253 propuestas aprobadas, puede consultarse en el tablón de anuncios de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno regional; así como en la web www.icdcultural.org (apartado Convocatorias). Ahí figura la puntuación y la ayuda económica que recibirá cada proyecto.

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