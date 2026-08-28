El ‘Gran Viernes’ clausura el Verano de Cuento 2026 recordando a Lili Amiel

Tras mes y medio de actividades, el XXVII Festival de Narración Oral Verano de Cuento afronta su último fin de semana en El Sauzal con un recuerdo especial a la figura de Lili Amiel. Como ya es tradición, el programa de narraciones dirigido al público adulto concluye con la celebración de El Gran Viernes. Este encuentro reunirá nuevamente a un amplio grupo de narradores, que compartirán relatos breves y darán rienda suelta a diferentes maneras de contar y transmitir historias a través de la palabra.
CELEBRACIÓN
Más de una decena de contadores han confirmado su participación, aunque quienes deseen sumarse pueden inscribirse in situ. La cita es a las 21.00 horas y ya cuenta con los narradores Antonio de la Cruz, Cele Díaz, Matilde y Lochy, Begoña Vicente Mendataurigoitia, Lola Padilla, Javier Rodríguez, Cayaya González, Jesús Bayón, Juan Reyes, Loli Figueroa, María del Carmen Benedicto, Ana Tovar y Julen Expósito.
Mañana sábado es el turno de la última propuesta para toda la familia. Desde las 12.00 horas, la compañía Chiquitines Go! presenta El cuento que nunca fue contado, un espectáculo recomendado para mayores de seis años que combina narración oral, teatro y música para construir un recorrido por el universo de los cuentos, con dosis de humor, emoción y reflexión. Además, El cuento que nunca fue contado invita tanto a niños como a adultos a utilizar su propia voz para compartir historias capaces de emocionar.
La jornada incluye (de 9.00 a 14.00 horas) la Miniferia del Libro. El espacio contará con la presencia de diferentes librerías y propuestas especialmente destinadas al público infantil, con la participación de Más que papel, Cuentos en la cabeza y Librería Techy. A las 10.00 horas habrá un taller de ilustración a cargo de Mariana Rodríguez, mientras que a las 12.00 se celebrará una sesión de narraciones para todos los públicos. La programación del sábado se retoma (21.00 horas) con la última sesión de las batallas de gallos, con Koran, C-pequeño y DuareTMH.
El Festival de Narración Oral Verano de Cuento dispone del patrocinio del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de El Sauzal, así como con la colaboración de la Fundación DISA. Toda la información y la programación al completo del festival pueden consultarse en el sitio web www.veranodecuento.com.