El Tenerife más internacional buscará llegar al campamento base lo antes posible

Como dijo el presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres, tras la visita y ofrenda a la Patrona de Canarias que, “es una incertidumbre lo que pueda pasar, ya que redebutamos en la categoría, y hay mucha gente nueva”. Y es que el representativo se ha reforzado con diez futbolistas procedentes en su gran mayoría del mercado internacional, al estar condicionada la Dirección Deportiva por un límite salarial que le impide ir a por futbolistas nacionales más contrastados en la categoría.
Mucho de ellos jugadores de perfil bajo y que son “melones por abrir” como son los casos de Neal Viereck, Roko Jureskin, Anes Krdzalic, Mauro Pitton, Martin Pecar y Gran-Leon Ranos. En cuanto al mercado nacional, Manu Guill convenció para la causa blanquiazul a Jorge Moreno, Jesús Álvarez, Víctor Moreno y Baba Diocou, que estaba cedido la temporada pasada en el Granada CF. De Primera Federación queda el armazón principal de la plantilla: Dani Martín, Gabi De Vuyst, José León, César Álvarez, David Rodríguez, Anthony Landázuri, Marc Mateu, Juanjo Sánchez, Fabricio, Dani Fernández, Enric Gallego, Alassan, Nacho Gil, Iván Chapela y Jesús De Miguel.
La plantilla se puede ver alterada mínimamente hasta que se cierre el actual mercado el martes 1 de septiembre, incluido ese día. El cierre está previsto para las 23:59 horas.
En el capítulo de llegadas, la dirección deportiva trabaja a destajo para contratar un delantero bueno, bonito y barato. Es muy factible que haya que esperar a los últimos días del cierre del mercado por los posibles descartes de futbolistas de equipos de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion.
Mientras, en la rampa de salida, hay un futbolista como Jesús de Miguel que tiene muchas papeletas para abandonar la disciplina blanquiazul. Y es que el delantero madrileño es pretendido por el Real Zaragoza, la SD Huesca y el Ibiza. Eso sí, De Miguel no se marchará a ningún destino si el CD Tenerife no recibe una contraprestación económica.
Por otro lado, se hizo oficial la salida de Fran Sabina, que se va cedido al Alcorcón, y es más que probable que Mahamadou Balde también haga las maletas para jugar en Catar.
El objetivo del CD Tenerife es llegar al campamento base de los 50 puntos lo antes posible, y que luego el campo de fútbol ponga al representativo donde se merece. A unas horas del inicio de LaLiga Hypermotion parece utópico pensar en disputar el play-off o el ascenso directo. Si se diera tal circunstancia, el entrenador Álvaro Cervera y el Director Deportivo Manu Guill, tendrían que ser aclamados e idolatrados por una afición que desborda ilusión con más de 16.000 abonados de corazones blanquiazules.
¡Adelante sin temor a la meta final!, como reza una estrofa del himno blanquiazul.