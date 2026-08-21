El VII Festival Taganana despliega su programación

El VII Festival Taganana abre este viernes una agenda que durante dos jornadas volverá a convertir San Andrés y Taganana en escenarios abiertos para la cultura. Con Sara Socas como cabeza de cartel, el encuentro afronta su edición más amplia con un total de 27 acciones, entre música, artes escénicas y actividades complementarias, manteniendo la apuesta por un modelo cultural estrechamente vinculado al territorio.
El festival comienza hoy viernes en San Andrés, puerta de entrada al macizo de Anaga, con una jornada en la que las artes escénicas serán protagonistas. El sábado toda la actividad se traslada a Taganana, donde conciertos, narración oral, espectáculos, talleres, mercado de proximidad, encuentros y acciones de sensibilización se van a suceder a lo largo del día.
“Llegar a la séptima edición con una programación tan amplia demuestra que el festival puede seguir creciendo sin perder su esencia. Queremos que el público venga a disfrutar de los artistas y de los espectáculos, pero también que recorra Anaga, conozca a las personas que viven aquí y participe de todo lo que sucede alrededor de los escenarios”, destaca Mary Carnero, fundadora y directora artística del Festival Taganana.
ARTES ESCÉNICAS
La primera jornada estará protagonizada por dos propuestas que utilizan el humor, el circo y el lenguaje gestual para conectar con el público. Clownbaret llevará a escena The Pestoff, un espectáculo de clown contemporáneo, mientras que Fer Catastrofer presentará Punch! Un golpe a la apatía, una propuesta que combina circo, humor y reflexión.
La segunda jornada comenzará desde la mañana y estará pensada para recorrer el pueblo de Taganana y disfrutar de propuestas dirigidas a públicos de diferentes edades. La narración oral llegará de la mano de Antonio Conejo y sus Cuentos en la mochila, mientras que La Piedra Teatro se incorporará a la programación con Perroverde, un espectáculo itinerante de clown, improvisación y teatro gestual para todos los públicos.
Tres entrenadores de perros invisibles recorrerán las calles en busca del próximo ganador del particular premio Perroverde, implicando al público en diferentes pruebas y convirtiéndolo en protagonista de una propuesta basada en el humor, el juego y la participación.
A medida que avance la jornada, la música irá tomando protagonismo. La programación reunirá el proyecto conjunto de Aníbal & Lajalada, la propuesta de los artistas cameruneses Lornoar & Michel Mbarga y las sesiones de DJ Víctor Carballeira.
Uno de los momentos más esperados llegará con Sara Socas, cabeza de cartel de esta séptima edición y una de las voces más reconocidas de la escena urbana nacional. La artista tinerfeña regresará a su isla para actuar en un festival que ya conocía como público y al que ahora vuelve desde el escenario.
Su participación refuerza además una de las ideas sobre las que se construye el Festival Taganana: acercar propuestas culturales de primer nivel a espacios alejados de los circuitos habituales y demostrar que la cultura también puede encontrar nuevos escenarios fuera de los grandes núcleos urbanos.
ACTIVIDADES PARALELAS
La programación artística convivirá durante el sábado con un amplio conjunto de actividades asociadas que buscan que el público pueda vivir Anaga más allá de los escenarios y acercarse al territorio desde su economía local, su patrimonio natural, su comunidad y su biodiversidad. Estas propuestas forman parte de la filosofía con la que el festival busca generar un impacto positivo en el lugar que lo acoge.
La plaza de Nuestra Señora de las Nieves acogerá, de 11.00 a 21.00 horas, El Mortero de Anaga, un mercado de artesanía y productos de kilómetro cero impulsado junto al Distrito Anaga y la Asociación de Vecinos de Anaga, que contará también con un ventorrillo a cargo de la propia asociación. Productores, artesanos y pequeños emprendedores compartirán espacio con la programación artística para poner en valor el producto de proximidad y contribuir a la dinamización económica de la zona.
También se celebrará Mujeres Emprendedoras de Anaga, una mesa redonda que dará voz a mujeres que han elegido el territorio para poner en marcha sus proyectos empresariales. Sus experiencias permitirán abordar los retos y oportunidades de emprender en la Reserva de la Biosfera y visibilizar su contribución a la revitalización del tejido económico y social de la zona.
A esta propuesta se suma Meet & Impact, promovido por la comunidad de negocios sostenibles Slow Business Club como un espacio de diálogo y conexión entre personas emprendedoras, profesionales y entidades interesadas en generar colaboraciones vinculadas a la sostenibilidad, la innovación social y el impacto positivo.
RITMOS DE ÁFRICA
La participación directa del público tendrá uno de sus puntos destacados con Ritmos de África, el taller que impartirán Lornoar y Michel Mbarga el sábado, desde las 17.00 horas, en la plaza de Nuestra Señora de las Nieves.
La actividad acercará a las personas participantes a las percusiones y bailes tradicionales del África Central. Michel Mbarga introducirá al público en las percusiones tradicionales, mientras que Lornoar propondrá pasos de baile sencillos procedentes del ámbito familiar y comunitario de Camerún. Ritmo y movimiento confluirán finalmente en una experiencia colectiva de intercambio cultural.
El taller está recomendado para mayores de 12 años, cuenta con un máximo de 20 plazas y requiere inscripción previa a través del correo electrónico festivaltaganana@gmail.com.
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
La dimensión medioambiental y social completará la programación a través de diferentes iniciativas. Festival Taganana Cuida Anaga desarrollará, en colaboración con la Reserva de la Biosfera Macizo de Anaga, una acción vinculada a la conservación del bosque termófilo y a la sensibilización sobre la importancia de proteger este ecosistema. El proyecto incluye también la instalación de bebederos para aves en el CEIP Julián Rojas de Vera para favorecer la biodiversidad local.
La Fundación Canarina desarrollará El Juego de la Orca y otros Cetáceos para escolares del IES de Anaga, una actividad educativa orientada a reflexionar sobre la conservación de la biodiversidad marina, el bienestar animal y el respeto hacia los seres vivos.
AFES Salud Mental estará presente con una acción de sensibilización que incluirá un punto informativo, reparto de materiales y la participación de su equipo de voluntariado para acercar al público la realidad de la salud mental y contribuir a combatir el estigma.
La vertiente educativa se extenderá además a los centros de Anaga con Paloma Blandis y su taller Cuentos, luces y sombras. Tenerife, que utiliza la narración oral y el teatro de sombras para estimular la creatividad, la expresión y el gusto por las historias entre los escolares.
“Queremos que quien venga al Festival Taganana pueda disfrutar de un concierto o un espectáculo, pero también conocer a quienes emprenden aquí, consumir producto local, aprender sobre el entorno y entender por qué Anaga merece ser cuidada. Ese equilibrio entre cultura, territorio y comunidad es el que da sentido al proyecto”, señala Mary Carnero.
La programación completa, los horarios y toda la información sobre los espectáculos y actividades pueden consultarse en el sitio web del festival (festivaltaganana.com) y a través de sus perfiles en redes sociales.