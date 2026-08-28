El XI Phe Festival renueva su compromiso sostenible, comunitario y saludable

El Tenerife Phe Festival, que celebra su undécima edición en Puerto de la Cruz con dos jornadas de música en directo los días 4 y 5 de septiembre, refuerza su identidad como encuentro sostenible. Un compromiso que viene refrendado por la nueva certificación A Greener Future (AGF), en una trayectoria marcada por la responsabilidad ambiental, social y comunitaria.
Esto se manifiesta además en la programación de actividades paralelas PheXperiences, que se despliega durante la semana del festival. La agenda vuelve a conectar la cultura, la gastronomía y el producto local con Phe Wine, con la presencia de bodegas de la Isla en la zona de restauración; el encuentro Phe Yoga o las visitas gratuitas al Observatorio del Teide en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).
El sábado 5 de septiembre tiene lugar Phe Yoga. De 10.00 a 14.00 horas se desarrolla la séptima edición con cuatro propuestas: Ashtanga, Asana Lab, Black Lotus y Yin Yoga. Las personas interesadas deben solicitar plaza en la sesión que deseen a través del enlace web https://tickety.es/event/phe-yoga-meeting-2026. En esta edición, Phe Yoga incluye la grabación de un pódcast dirigido por Santi Estévez con la participación de invitados expertos en la materia.
Phe Wine une cultura, gastronomía y producto local en la zona Wine Garden del festival, además de una sesión de catas previas en espacios colaboradores. El 2 de septiembre se desarrolla una cata con cuatro vinos y un taller. La cita es en Barrica de Los Momentos, Licorería Internacional, en la calle Puerto Viejo, 29, de la ciudad turística. La inscripción se realiza en el enlace web https://tickety.es/event/phe-wine-cata-de-vinos-km0-taller-de-creatividad.
TEIDE
El Phe Festival vuelve a mirar al cielo junto al Instituto de Astrofísica de Canarias. Esta colaboración permitirá a las personas con entrada para el festival participar gratuitamente en visitas guiadas al Observatorio del Teide. Con una duración aproximada de 90 minutos, se desarrollarán los días 31 de agosto, 2 y 3 de septiembre (10.00 horas) con un aforo muy limitado. Para participar será necesario reservar una invitación en el enlace web https://tickety.es/event/phe-family-visita-guiada-al-observatorio-astronomico-del-teide y presentar tanto la invitación como la entrada del festival. La actividad no está recomendada para menores de ocho años.
Phe Team asume la producción ejecutiva del festival promovido desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, con el patrocinio del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife y diversas entidades y empresas privadas.