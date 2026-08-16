El CD Tenerife se impone en Ipurúa en su estreno liguero (1-3)

El CD Tenerife refrendó, en uno de los feudos más difíciles de la Liga Hypermotion, las buenas sensaciones que había dejado en su pretemporada y se llevó los tres puntos tras un enorme esfuerzo colectivo que le valió la primera alegría del curso.
PRIMERA PARTE
El equipo blanquiazul arrancó el ejercicio con una alineación reconocible donde Cervera varió su esquema habitual para introducir una línea de tres media puntas intercambiables de posición, Nacho Gil, Víctor Mo4eno y Noel López, dejando como referencia a Enric Gallego arriba.
Después de un pequeño susto inicial con cabezazo de Arana que despejó Dani Martín tras un córner, Nacho Gil se hizo con un balón en su campo y filtró un pase espectacular a la carrera de Enric Gallego que cogió a contrapié a los defensores locales. El catalán controló en carrera y cruzó un remate con la izquierda al que no llegó Magunagoitia convirtiendo el primer tanto tinerfeñista del curso.
El 0-1 apuntaló a los visitantes. Se trataba de evitar que en los siguientes minutos pasaran muchas cosas cerca de su área y así fue. Ocurrieron pocas cosas más allá de un remate alto de Bautista a los 11 minutos tras otro saque de esquina.
El Éibar, con el favor arbitral de un colegiado que castigaba cualquier movimiento blanquiazul, seguía sin generar peligro mientras al Tenerife le hacía falta algo más de presencia con balón de Víctor Moreno., pero la mejor noticia para los de Cervera es que no había noticia.
Viereck tuvo que ser atendido por un golpe en la nariz justo después de que el árbitro decretara falta de Noel en ataque cuando el tinerfeñista era el que había sido derribado dentro del área. El neerlandés se recuperó y vio desde su posición del centro de la defensa el buen disparo de Nacho Gil que el cancerbero local envió a córner a los 28 minutos.
El Éibar comenzó a sacarle brillo a la banda derecha de los de Álvaro Cervera y por ahí llegó una opción de Adu Ares (minuto 31) y también el tanto del empate local. En el minuto 35 Arbilla colocó un balón a la espalda de un Jorge Moreno que no fue tan rápido como lo pintaban y perdió espacio para que Magunazelaya centrara y Bautista rematara a gol.
Con el empate a uno se suponía que el Éibar iba a apretar mucho más a los tinerfeños que tuvieron arrestos para aguantar sin más a un rival que apenas le había generado peligro. Cuando todo parecía que se iba a llegar al descanso con la igualada a uno Jesús Álvarez empalmó un remate desde el borde del área tras el rechace local de un saque de esquina y el balón se coló entre un balón de piernas en la meta local (1-2).
Pudo igualar el Éibar con un remate de Bautista a pase de Ares aprovechando esa autovía de la banda derecha tinerfeña, pero Dani intervino con acierto. Así, el Tenerife se fue al vestuario ganando en su regreso a la Liga Hypermotion.
SEGUNDA PARTE
A la vuelta del parón el Tenerife trató de evitar sobresaltos iniciales controlando esos primeros minutos de la reanudación frente a un Éibar que no tenía más remedio que ir a buscar el empate. Lo intentó Cubero sin generar muchos problemas a Dani que vivió una segunda parte más plácida de lo previsto.
Álvaro Cervera movió a su banquillo para darle aire a los suyos. En apenas dos minutos entraron Chapela, Fabricio y Pecar y al cuadro blanquiazul le sentó de luego el aire fresco que insuflaron los recién integrados en el partido.
El Éibar también buscó sus revulsivos pero no encontró soluciones ante un Tenerife muy bien plantado que no concedía posibilidades de gol a ru contrincante. Cervera estableció su 4-4-2 tradicional con los cambios y el equipo lo asimiló a la perfección. Además, tapó el boquete que tenía en la banda derecha por donde Adu Ares intentaba encarar una y otra vez sin éxito.
Al partido del Tenerife le faltaba un tercer tanto para tranquilidad de todos que llegó en el minuto 74 tras un robo de Krdzalic que combinó con Pecar y centró para el remate a placer de Chapela. El Éibar no asimiló el bombazo y aunque metió a todo su arsenal el Tenerife no sufrió nada para poder sumar el primer triunfo de la temporada.