Trágico martes en Canarias: un menor grave en Famara y un fallecido en la GC-1

Un menor de 17 años ha resultado herido grave tras sufrir una dura caída mientras practicaba kitesurf en Lanzarote, mientras que un conductor ha perdido la vida en Gran Canaria tras colisionar contra la mediana en la autopista GC-1.
Ambos accidentes, ocurridos con apenas dos horas de diferencia durante la tarde de este martes, movilizaron a un amplio despliegue de helicópteros, bomberos y equipos del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
El primer incidente en registrarse tuvo lugar a las 16:27 horas en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, un turismo sufrió una salida de vía cuando circulaba por la GC-1 en sentido sur y chocó contra la mediana.
Efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria tuvieron que intervenir para asegurar el coche y liberar al conductor, que había quedado atrapado en el interior del habitáculo. El personal sanitario asistió al afectado en el lugar tras comprobar que presentaba múltiples traumatismos de carácter grave.
Una vez estabilizado, fue evacuado en estado crítico en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde finalmente falleció a causa de las severas lesiones.
La Guardia Civil instruyó el atestado y reguló el tráfico, mientras que el personal del servicio de carreteras procedió a la limpieza de la vía.
Rescate en helicóptero en la playa de Famara
Poco después, a las 18:34 horas, la alerta saltó en la playa de Famara, en el municipio lanzaroteño de Teguise. El 112 recibió un aviso informando de que un joven deportista había sufrido una fuerte caída desde altura mientras realizaba kitesurf.
Efectivos del servicio de salvamento en playas y del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote acudieron al rescate del menor y lo evacuaron hasta la zona donde aguardaban los recursos del SUC. Tras valorar al herido, de 17 años, los sanitarios confirmaron que padecía un traumatismo cervical grave.
Debido a la urgencia del traslado, el afectado fue estabilizado y evacuado en un helicóptero medicalizado del SUC hasta el aeropuerto de Lanzarote. Desde allí, una ambulancia con equipo médico completó el trayecto por carretera hasta el Hospital Doctor José Molina Orosa.
Agentes de la Policía Local de Teguise colaboraron con los servicios de emergencias y elaboraron los informes del accidente.