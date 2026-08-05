Un fallecido y varios heridos graves en la explosión de un tanque de combustible en Gran Canaria

La explosión de un tanque de combustible en el polígono industrial de Salinetas, en Telde (Gran Canaria), ocurrida sobre las 12.09 horas de este miércoles, se ha saldado con varios heridos y señalan que podría haber un fallecido también.
El accidente, según han indicado desde la Policía Nacional, ha dejado “posiblemente” un fallecido y tres heridos, uno de ellos inconsciente y dos que “se encuentran fuera de peligro” en estos momentos.
Por su parte, desde el Ayuntamiento de Telde se ha informado de que en el lugar se encuentran los servicios de emergencia, que trabajan de forma coordinada para atender la situación y garantizar la seguridad en el entorno.
Por este motivo ha solicitado a la ciudadanía, a través de un comunicado, que evite desplazarse a las inmediaciones del polígono industrial mientras continúan las labores de los equipos de intervención para no dificultar el acceso y la movilidad de los vehículos de emergencia.