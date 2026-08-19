La gran cita de la artesanía canaria ya tiene fecha: todo lo que debes saber sobre la Feria de Pinolere

La Feria de Artesanía de Pinolere ya tiene fecha para su edición de 2026. La gran cita con los oficios tradicionales de Canarias se celebrará del 4 al 6 de septiembre en el emblemático barrio de Pinolere, en La Orotava, y reunirá a cerca de 200 artesanos procedentes de distintos puntos del Archipiélago.
La XLI edición tendrá como gran protagonista a la madera y a los oficios artesanos vinculados a este material, con exposiciones, talleres, homenajes y actividades destinadas a reivindicar una parte esencial del patrimonio cultural canario.
El cartel anunciador y el programa fueron presentados en el salón noble de la Casa Consistorial de La Orotava en un acto en el que participaron el alcalde, Francisco Linares; el presidente y el gerente de la Asociación Cultural Pinolere, Leoncio Luis y Jesús García, respectivamente; y la concejala delegada de la zona, Yurena Luis, además de representantes de la Asociación San José y su Banda de Música de Carpinteros y Familiares.
Cuándo se celebra la Feria de Pinolere 2026
La Feria abrirá sus puertas el viernes 4 de septiembre a las 10.00 horas, mientras que la inauguración oficial está prevista para el mediodía, con presencia de representantes de las administraciones local, insular y autonómica.
La muestra permanecerá en Pinolere durante tres jornadas, del viernes 4 al domingo 6 de septiembre, convirtiendo de nuevo este enclave de La Orotava en uno de los principales puntos de encuentro de la artesanía y las tradiciones de Canarias.
Durante la inauguración se entregarán los Cho Feriante de Honor 2026 y el XXIII Premio Artesanía y Patrimonio Villa de La Orotava.
Este último reconocimiento recaerá este año en la Asociación San José y su Banda de Música de Carpinteros y Familiares de la Villa de La Orotava, considerada la única banda de carpinteros de España.
Cerca de 200 artesanos de Canarias
La organización prevé la participación de cerca de 200 artesanos de diferentes puntos de Canarias, consolidando el carácter regional de una feria que lleva más de cuatro décadas defendiendo y difundiendo los oficios tradicionales.
La Asociación Cultural Pinolere destaca además que la muestra mantiene una vertiente comercial, pero también cultural, divulgativa, formativa y familiar.
El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, puso en valor el trabajo desarrollado por la asociación durante más de 40 años y calificó la cita como una feria “sin parangón” que se celebra en un entorno singular.
Linares subrayó también su función educativa y pedagógica para acercar a las nuevas generaciones unos oficios que forman parte de la historia y de la identidad de Canarias.
La madera, protagonista de la edición
El eje temático de la Feria de Pinolere 2026 serán los artesanos y las artesanías relacionadas con la madera.
La programación pretende mostrar la importancia histórica y cultural de este material en Canarias y, al mismo tiempo, reivindicar la continuidad de unos conocimientos que han pasado de generación en generación.
Entre las principales propuestas se encuentra la exposición ‘La madera en el patrimonio de Canarias’, concebida para divulgar la cultura y el conocimiento de la madera como parte del patrimonio de las Islas.
También habrá una muestra dedicada al mueble artesanal canario, organizada con la colaboración de la Asociación San José.
Homenaje a 14 carpinteros de Tenerife
Uno de los días más destacados será el sábado 5 de septiembre, jornada especialmente dedicada a los carpinteros de Tenerife.
Durante el acto se homenajeará a 14 artesanos carpinteros de distintos municipios de la Isla, como reconocimiento a su trayectoria y a su contribución a la conservación de este oficio tradicional.
Ese mismo día está prevista la presentación del libro ‘Celebración de San José. Memoria de 40 años’, así como una actuación de la Banda de Carpinteros y Familiares de la Asociación San José.
Talleres, música y tradiciones canarias
El programa de la Feria se completará con talleres, exposiciones, presentaciones, homenajes y actuaciones musicales.
Entre las actividades anunciadas figuran talleres para elaborar tablas de queso y carne, impartidos por el maestro tornero artesano José Luis Santos, con el patrocinio de Maderas Litorsa Tenerife.
También se celebrará un hermanamiento folclórico entre la Parranda Chaboco de Pinolere y la Colla Sa Bodega de Ibiza.
Otra de las jornadas estará dedicada a las tradiciones del municipio de Icod de los Vinos, dentro de una programación que busca combinar la venta y exposición de artesanía con la difusión del patrimonio cultural de Canarias.
Guaguas gratuitas para llegar a Pinolere
Las personas que quieran acudir a la Feria dispondrán además de un servicio gratuito de guaguas durante el primer fin de semana de septiembre.
Los vehículos saldrán cada hora desde el centro de La Orotava, concretamente desde la avenida Sor Soledad Cobián, para facilitar el acceso del público al recinto de Pinolere.
La Feria de Artesanía de Pinolere volverá así a reunir durante tres días a artesanos, familias y visitantes en una edición centrada en la defensa de los oficios tradicionales, la transmisión de conocimientos y la puesta en valor de la cultura popular canaria.