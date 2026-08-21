“Fuera italianos”: la pintada en Canarias que desata la contundente reacción de un popular escritor

Una pintada con el mensaje “Fuera italianos” aparecida en Fuerteventura ha abierto un debate en redes sociales sobre la convivencia y la creciente tensión hacia parte de la población extranjera residente en la Isla. El escritor y activista Soumaila Diawara ha reaccionado al episodio reclamando que no se conviertan comportamientos individuales en una condena hacia toda una nacionalidad.
Diawara difundió en su perfil de Instagram una fotografía en la que puede verse la frase escrita sobre una construcción situada junto a una carretera de Fuerteventura.
Para el escritor, el episodio no debería analizarse únicamente como un acto de vandalismo. Su preocupación se centra especialmente en algunos de los comentarios que, según asegura, han acompañado el debate generado en redes sociales.
“No hay comentarios que carezcan de palabras de abierta hostilidad hacia los italianos”, sostiene Diawara en su publicación, en la que señala que las críticas suelen acusar a miembros de esta comunidad de no respetar la Isla, sus normas o a sus residentes.
El escritor considera legítimo cuestionar actuaciones concretas, pero rechaza que estas se trasladen al conjunto de una comunidad.
“Es legítimo criticar a los que cometen errores. Convertir el error de unos pocos en una condena colectiva es prejuicio”, afirma.
“Las responsabilidades deben atribuirse a comportamientos concretos”
Diawara también reflexiona sobre la reacción de algunos italianos residentes en Canarias que, ante este tipo de episodios, intentan desmarcarse públicamente de determinadas conductas de sus compatriotas.
A su juicio, esa situación refleja uno de los principales problemas de las generalizaciones: que una conducta particular termine condicionando la percepción que existe sobre miles de personas.
“Cuando nace un prejuicio, no solo afecta a los que están equivocados: termina involucrando a toda una comunidad”, señala.
El autor subraya al mismo tiempo que numerosos canarios rechazan este tipo de generalizaciones y mantienen una convivencia normal con ciudadanos italianos residentes en las Islas.
Su mensaje tampoco pretende, explica, ignorar los problemas existentes en Fuerteventura y el resto de Canarias.
Diawara menciona entre las fuentes de tensión social el turismo de masas, el crecimiento demográfico y las dificultades de acceso a la vivienda. En ese contexto, considera comprensible que exista frustración entre parte de la población local, pero marca una diferencia entre cuestionar esas circunstancias y dirigir la hostilidad contra una nacionalidad.
“Las responsabilidades deben atribuirse a comportamientos concretos, no a la tarjeta de identidad”, sostiene.
Un mensaje a los italianos que viven en Canarias
Diawara dirige además parte de su reflexión directamente a la comunidad italiana residente en el Archipiélago.
Les pide que no respondan a mensajes hostiles de la misma manera ni alimenten enfrentamientos a través de las redes sociales.
“No respondan al odio con más odio. No caigan en provocaciones y no aviven guerras en las redes sociales”, escribe.
Su reflexión concluye con una pregunta: “¿Por qué nadie debería ser forzado a probar que es ‘el buen italiano’ para merecer respeto?”.
La publicación ha trascendido también a espacios de conversación italianos en internet. Este jueves apareció en Reddit una discusión sobre una imagen con la pintada “Fuera italianos” en Fuerteventura, aunque este tipo de comentarios en redes no permite establecer por sí solo el alcance real de la percepción social en la Isla.
Diawara es un escritor y activista nacido en Mali y refugiado en Italia, donde ha desarrollado parte de su trayectoria vinculada a los derechos humanos y las migraciones. Diversas instituciones italianas lo presentan como autor y activista político.