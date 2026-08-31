La Guardia Civil no da crédito: un padre recorre 140 kilómetros en coche sin darse cuenta de que había dejado a su hijo en una gasolinera

Un padre recorrió el domingo unos 140 kilómetros por la A-66 sin darse cuenta de que su hijo de 10 años se había quedado en una gasolinera de Cáceres. El menor había bajado del vehículo en una estación de servicio de Aldea del Cano y sus acompañantes no advirtieron que no había vuelto a subir.
Según informa El Mundo, el incidente ocurrió sobre las 20.30 horas en una estación de servicio situada en la autovía A-66, a la altura de Aldea del Cano (Cáceres). El niño viajaba con su padre, un amigo de este y otro hermano, de siete años.
El menor se quedó solo en la gasolinera
Las cámaras de seguridad de la estación de servicio permitieron comprobar que el menor salió del vehículo, pero sus acompañantes continuaron el viaje sin percatarse de que el niño no había regresado al coche.
El aviso partió de un trabajador de la gasolinera, que alertó a la Guardia Civil tras comprobar que el menor se encontraba solo.
Los agentes realizaron las gestiones necesarias a través de la central 062 y conocieron que el vehículo circulaba en dirección norte. Con esa información, establecieron un dispositivo para localizar el coche.
La Guardia Civil localizó el coche 140 kilómetros después
La patrulla consiguió localizar el vehículo alrededor de las 23:00 horas, cuando circulaba por la A-66 a la altura de Hervás, también en la provincia de Cáceres.
Entre la estación de servicio donde se quedó el menor y el punto donde los agentes interceptaron el vehículo había unos 140 kilómetros de distancia.
Durante ese tiempo, el niño permaneció bajo la atención de agentes de la Guardia Civil hasta que pudo reunirse de nuevo con sus familiares.
El caso terminó así sin consecuencias mayores para el menor, gracias al aviso del trabajador de la estación y al dispositivo desplegado posteriormente por los agentes.