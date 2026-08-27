8 lugares donde ver el eclipse lunar y hora clave en Canarias, isla por isla

Canarias volverá a mirar al cielo en la madrugada de este viernes, 28 de agosto, para contemplar un eclipse parcial de Luna. El fenómeno será visible desde el Archipiélago y tendrá su momento más destacado poco antes del amanecer.
El eclipse llegará apenas dos semanas después del eclipse solar del 12 de agosto, que también convirtió a España en uno de los principales escenarios astronómicos del verano. Ahora será la Luna la que protagonice el espectáculo.
La hora clave para verlo
La fase de sombra comienza a las 03:30 horas alcanzando su máximo a las 05:13 horas del viernes 28 de agosto. En Canarias, la Luna se pondrá después de que termine la fase parcial, por lo que el fenómeno podrá seguirse de principio a fin. Además, se puede observar a simple vista y sin protección ocular.
Canarias, uno de los mejores lugares para verlo
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) señala que el eclipse parcial será visible desde toda España. Sin embargo, habrá diferencias según el territorio: en el centro y este de la Península, Baleares y Melilla, la Luna se pondrá antes de que termine la fase parcial. En Canarias, en cambio, el ocaso lunar se producirá después de que concluya esa fase.
Así, el Archipiélago tendrá una de las mejores oportunidades de España para seguir de principio a fin la fase parcial del eclipse.
Dónde verlo en Canarias, isla por isla
Para disfrutar del fenómeno lo recomendable es buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica y con el horizonte oeste despejado.
- Tenerife: zonas altas del Teide y miradores como El Corral del Niño.
- Gran Canaria: Pico de los Pozos de las Nieves o Pinos de Gáldar.
- Lanzarote: Mirador de Femés en Yaiza.
- Fuerteventura: Mirador Astronómico de Sicasumbre.
- La Palma: Mirador Astronómico del Llano del Jable.
- La Gomera: zonas altas próximas a Garajonay o el Mirador del Santo.
- El Hierro: miradores de la vertiente occidental y el entorno del Faro de Orchilla.
- La Graciosa: puntos alejados de Caleta de Sebo, donde la contaminación lumínica es muy reducida.
Al tratarse de una observación de madrugada, conviene comprobar previamente el acceso a los miradores, el estado de las carreteras y la previsión meteorológica.
¿La luna se verá roja?
Es posible apreciar tonalidades rojizas o anaranjadas en la parte de la Luna que quede dentro de la sombra terrestre, aunque no se tratará de un eclipse lunar total.
El fenómeno tiene una explicación física. Parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre y, debido a la dispersión y refracción de la luz, los tonos rojizos pueden alcanzar la superficie lunar. Es el mismo principio que está detrás de los colores rojizos y anaranjados de muchos amaneceres y atardeceres.
Por eso, la parte eclipsada puede adquirir una tonalidad cobriza o rojiza, aunque su intensidad dependerá de las condiciones atmosféricas.
Un eclipse que se puede mirar sin protección
A diferencia del eclipse solar del pasado 12 de agosto, el eclipse lunar es completamente seguro para la vista, no hacen falta gafas homologadas ni ningún otro instrumento para contemplarlo.
El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) incluye el eclipse parcial del 28 de agosto entre los principales fenómenos astronómicos del mes y explica que estos acontecimientos se producen durante las denominadas temporadas de eclipses, cuando las posiciones del Sol, la Tierra y la Luna permiten que se produzcan las alineaciones necesarias.
La clave será, por tanto, madrugar y buscar un punto con el horizonte oeste despejado para disfrutar del eclipse lunar.