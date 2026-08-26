Todo lo que debe saber sobre el eclipse lunar de este viernes en Canarias: a qué hora será y cómo observarlo

Canarias volverá a mirar al cielo en la madrugada de este viernes, 28 de agosto, para contemplar un eclipse parcial de Luna. El fenómeno alcanzará su máximo a las 05:13 horas y podrá observarse a simple vista, sin necesidad de protección ocular ni instrumental especial.
El eclipse llegará apenas dos semanas después del eclipse solar del 12 de agosto, que también convirtió a España en uno de los principales escenarios astronómicos del verano. Ahora será la Luna la que protagonice el espectáculo.
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) señala que el eclipse parcial será visible desde toda España. Sin embargo, habrá diferencias según el territorio: en el centro y este de la Península, Baleares y Melilla, la Luna se pondrá antes de que termine la fase parcial. En Canarias, en cambio, el ocaso lunar se producirá después de que concluya esa fase.
¿A qué hora se verá el eclipse en Canarias?
La madrugada del viernes será el momento clave para quienes quieran observarlo desde las Islas.
Según el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), la fase de sombra comenzará alrededor de las 03:30 horas, en horario local, y alcanzará su máximo a las 05:13 horas.
El IGN cifra en 0,93 la magnitud del eclipse, lo que significa que una parte muy amplia del disco lunar quedará dentro de la umbra, la zona más oscura de la sombra proyectada por la Tierra.
Para quienes quieran contemplar la parte más llamativa del fenómeno, por tanto, la franja comprendida entre las 03:30 y las 05:13 horas será especialmente interesante.
¿Por qué se produce un eclipse lunar?
Un eclipse de Luna ocurre cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna y nuestro planeta proyecta su sombra sobre el satélite.
La Luna debe encontrarse en fase llena para que pueda producirse esta alineación. Cuando solo una parte del disco lunar atraviesa la umbra terrestre, como ocurrirá este viernes, se produce un eclipse parcial.
En este caso, el IAC señala que la sombra terrestre llegará a cubrir entre aproximadamente el 90 % y el 96 % del disco lunar en el momento de máxima ocultación.
¿La Luna se verá roja?
Es posible apreciar tonalidades rojizas o anaranjadas en la parte de la Luna que quede dentro de la sombra terrestre, aunque no se tratará de un eclipse lunar total.
El fenómeno tiene una explicación física. Parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre y, debido a la dispersión y refracción de la luz, los tonos rojizos pueden alcanzar la superficie lunar. Es el mismo principio que está detrás de los colores rojizos y anaranjados de muchos amaneceres y atardeceres.
Por eso, la parte eclipsada puede adquirir una tonalidad cobriza o rojiza, aunque su intensidad dependerá de las condiciones atmosféricas.
¿Hace falta protección para mirar el eclipse?
No. A diferencia de un eclipse solar, observar un eclipse lunar directamente no supone un riesgo para la vista.
El fenómeno puede contemplarse a simple vista, sin gafas especiales ni filtros. Tampoco es necesario disponer de telescopio o prismáticos, aunque estos instrumentos pueden ayudar a apreciar con mayor detalle la superficie lunar.
El IAC recomienda simplemente buscar un lugar con buenas condiciones de visibilidad y poca contaminación lumínica para disfrutar mejor del fenómeno.
Un nuevo fenómeno astronómico para Canarias
El eclipse parcial de Luna cerrará una temporada de eclipses especialmente llamativa en España.
El IAC explica que los eclipses solares y lunares se producen en periodos conocidos como temporadas de eclipses, cuando las posiciones del Sol, la Tierra y la Luna permiten que se produzcan estas alineaciones.
El calendario astronómico del IAC recoge el eclipse parcial de Luna del 28 de agosto como uno de los principales fenómenos del cielo de este mes.
Así, quienes miren al cielo desde Canarias durante la madrugada del viernes tendrán una de las mejores oportunidades de España para seguir de principio a fin la fase parcial del eclipse.