Incendio en una vivienda de La Laguna: un hombre acaba en el hospital

Un incendio en una vivienda de San Cristóbal de La Laguna ha dejado este miércoles a un hombre de 48 años afectado por inhalación de humo. El fuego se declaró en la azotea de un inmueble situado en la calle Viña Nava y obligó a movilizar a bomberos, sanitarios y cuerpos policiales.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió varias alertas a las 10.16 horas de este 19 de agosto informando del incendio.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Policía Local y Policía Nacional.
Trasladado al Hospital Universitario de Canarias
Los bomberos comprobaron el alcance del incendio y se encargaron de las labores de extinción y ventilación del inmueble.
El personal sanitario atendió a un hombre de 48 años que presentaba una intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia.
Tras ser estabilizado, el afectado fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.
Los cuerpos policiales colaboraron con los recursos de emergencias y se encargaron de instruir el correspondiente atestado.