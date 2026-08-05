sucesos

Investigan como accidente laboral la explosión mortal de un tanque de combustible en Gran Canaria

Una empresa subcontratada realizaba labores de mantenimiento en el tanque de combustible cuando ocurrieron los hechos
Investigan como accidente laboral la explosión mortal de un tanque de combustible en Gran Canaria
Exterior de un tanque de combustible tras su explosión, en el polígono industrial de Salinetas. EP
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

Agentes de la Policía Nacional investigan como accidente laboral la explosión del tanque de combustible ocurrido este miércoles sobre las 12.14 horas en unas instalaciones del polígono industrial de Salinetas, en Telde (Gran Canaria), donde una empresa subcontratada realizaba labores de mantenimiento en dicho tanque, que se encontraba fuera de servicio.

En este accidente ha fallecido un hombre, de 35 años, vecino del municipio de Telde, y otras dos trabajadores han resultado heridos, uno de ellos de mayor gravedad, siendo trasladados ambos un centro hospitalario, según ha informado la Policía Nacional.

Actualmente la policía continúa con las diligencias de investigación para esclarecer las causas del accidente, en coordinación con la autoridad laboral competente.

Noticias relacionadas
  1. Los dos heridos por la explosión mortal de un tanque de combustible en Gran Canaria están graves y hospitalizadosLos heridos por la explosión en Gran Canaria están graves y hospitalizados
  2. El Gobierno declara la alerta por riesgo químico tras la explosión en Salinetas

En este marco, los agentes están cogiendo declaraciones a los trabajadores y testigos que se encontraban presentes en el lugar cuando han ocurrido los hechos.

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas