Involcan lo confirma: identifican la principal zona de acumulación magmática profunda de Tenerife

Un nuevo estudio científico ha permitido reconstruir por primera vez en tres dimensiones la estructura profunda de Tenerife y ha identificado varias zonas de baja velocidad sísmica que podrían estar relacionadas con la presencia de magma. La principal anomalía se encuentra bajo el sector occidental de la Isla y se extiende entre aproximadamente 10 y 30 kilómetros de profundidad.
La investigación, liderada por Víctor Ortega-Ramos, investigador del Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) y doctorando de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha analizado más de 785 terremotos ocurridos a gran distancia de Tenerife y registrados por la Red Sísmica Canaria entre 2017 y 2024.
Los resultados se han publicado en la revista Scientific Reports, del grupo Nature. El trabajo aporta una nueva imagen del sistema magmático profundo de Tenerife y permite estudiar cómo puede relacionarse con la sismicidad y la desgasificación observadas en superficie.
Qué han encontrado bajo Tenerife
El estudio ha construido un modelo tridimensional de la velocidad de las ondas sísmicas S hasta unos 50 kilómetros de profundidad. Los investigadores han identificado una capa de corteza oceánica de aproximadamente 10 kilómetros de espesor, caracterizada por velocidades sísmicas relativamente elevadas.
Por debajo aparece una estructura más heterogénea. En ella se distinguen cuatro grandes anomalías de baja velocidad sísmica.
Estas anomalías pueden estar relacionadas con temperaturas elevadas o con cambios en la composición y las propiedades físicas de las rocas. Los investigadores han combinado los datos sísmicos con información petrológica y modelos termodinámicos para estimar la cantidad de material fundido presente.
El resultado más llamativo aparece en las zonas con las velocidades sísmicas más bajas. El modelo estima fracciones locales de material fundido de hasta el 79% en peso.
Esto no significa que exista una única cámara de magma gigantesca bajo Tenerife. El estudio identifica diferentes anomalías profundas y plantea que algunas pueden estar relacionadas con acumulaciones de magma.
La principal anomalía está bajo el oeste de Tenerife
La zona que concentra las velocidades sísmicas más bajas se encuentra bajo el sector occidental de Tenerife.
Los investigadores interpretan esta anomalía como una posible zona especialmente rica en material fundido dentro del manto superior. La hipótesis es que el magma procedente de zonas profundas puede acumularse progresivamente en la base de la corteza oceánica.
Este proceso se conoce como underplating magmático o acreción magmática en la base de la corteza. A lo largo de la evolución de Tenerife, este mecanismo habría contribuido a modificar las características físicas y químicas de las zonas más profundas de la Isla.
El estudio señala que los resultados respaldan la existencia de un proceso de underplating activo y aportan nuevas restricciones sobre el sistema de alimentación magmática de Tenerife.
Qué relación tiene con los terremotos de Tenerife
La investigación también ha encontrado una relación espacial entre las anomalías profundas y parte de la actividad sísmica registrada en Tenerife.
Los grupos de terremotos aparecen principalmente por encima o en los bordes de las principales anomalías de baja velocidad. Según los autores, esta distribución puede aportar información sobre procesos de acumulación de magma, desgasificación e inyección de volátiles magmáticos en el sistema hidrotermal.
Cuando el magma asciende hacia zonas menos profundas, la presión disminuye y los gases disueltos pueden separarse del material fundido. Entre estos volátiles destaca el dióxido de carbono (CO₂).
La migración de estos fluidos hacia niveles superiores podría contribuir a explicar parte de la actividad sísmica observada en la Isla, incluidos algunos eventos híbridos y de baja frecuencia.
Una nueva ventana al interior del Teide
El trabajo ofrece así una imagen más completa del sistema magmático de Tenerife. Hasta ahora, diferentes investigaciones habían aportado información sobre partes concretas de este sistema, pero este nuevo modelo permite observar conjuntamente la estructura de la corteza y del manto superior.
Para obtenerlo, los investigadores utilizaron la técnica de las funciones receptoras, que permite estudiar cómo las ondas sísmicas cambian al atravesar estructuras con diferentes propiedades en el interior de la Tierra.
El análisis de más de 785 telesismos registrados durante siete años ha permitido construir esta representación tridimensional y localizar las principales discontinuidades y anomalías bajo la Isla.
Los autores señalan que las próximas investigaciones deberán determinar con mayor precisión la geometría, extensión y conexión entre estas zonas profundas. Para ello será necesario combinar los datos sísmicos con otras técnicas geofísicas, petrológicas y geoquímicas.
El objetivo es comprender mejor cómo se almacena, acumula y transfiere el magma bajo Tenerife y cómo estos procesos pueden relacionarse con los parámetros utilizados en la vigilancia volcánica.
El estudio no establece que Tenerife vaya a registrar una erupción. Su principal aportación es mejorar el conocimiento sobre la estructura profunda de la Isla y aportar información que puede resultar útil para la monitorización del sistema volcánico y la evaluación del peligro.