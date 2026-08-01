La recuperación del óleo histórico del Parlamento entra en su fase final

El Parlamento de Canarias aborda la fase final de la restauración del óleo atribuido al pintor palmero Manuel González Méndez, que recuperará para el hemiciclo una de sus obras más representativas, oculta durante más de cuatro décadas bajo capas de pintura decorativa.
Esta última etapa se desarrolla en el periodo de menor actividad parlamentaria, ya que requiere la instalación de andamios en el salón de plenos. Los trabajos incluyen la fijación de la policromía original, la reintegración de las pérdidas existentes y la protección definitiva de la superficie pictórica.
La presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, subraya que la intervención forma parte del compromiso de la institución con la protección y puesta en valor de su patrimonio histórico y artístico: “Forma parte de la memoria colectiva de Canarias. Recuperarlo, conservarlo y ponerlo en valor es una responsabilidad con nuestra historia y con quienes nos sucederán”.
El óleo, datado inicialmente en 1906, permaneció oculto desde la remodelación del hemiciclo llevada a cabo en los años 80. La pieza formaría parte de un conjunto pictórico con los dos grandes cuadros del salón de plenos que quedaría ahora completo. Con la finalización de esta fase, en las próximas semanas, el Parlamento estará un paso más cerca de recuperar una pieza de gran valor histórico y artístico, que volverá a formar parte de la imagen del hemiciclo tras permanecer oculta.