Lajalada trae este domingo a La Laguna su proyecto de música de raíz y electrónica

La artista y compositora Belén A. Doreste, al frente de Lajalada, llega este domingo (12.00 horas) a Noon con un directo en solitario en el que la canción íntima convive con la electrónica, la guitarra, los loops, las percusiones y la creación de sonidos en tiempo real.
La actuación tendrá lugar en el Castillo de La Laguna, en el Camino Largo, dentro de la programación de Noon, una propuesta que invita a disfrutar de la música en horario de mediodía y en espacios singulares de Canarias, y que en este caso cuenta con la colaboración del Ayuntamiento lagunero.
Lajalada construye una propuesta difícil de encasillar que la propia artista define como “pop asilvestrado y folclore reformulado”. Su directo parte de la canción para explorar diferentes texturas, ritmos y capas sonoras que se construyen ante el público, creando un paisaje musical cambiante y profundamente personal.
Con una mirada puesta en la raíz canaria, Lajalada trabaja desde el presente para releer elementos del folclore y llevarlos hacia territorios electrónicos y experimentales. El resultado es una música que mantiene el vínculo con el territorio y la tradición, pero que se abre a nuevas formas de expresión, entre la intimidad, la experimentación y el pulso de la música electrónica. El concierto de este domingo en Noon será una oportunidad para acercarse a esta particular forma de entender e interpretar la música de raíz.