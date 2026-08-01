LAV-C: un itinerario de 14 años construyendo cultura

El Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía de Canarias (LAV-C) desarrolla su temporada número 14 como espacio de creación, investigación, producción, mediación, exhibición y pensamiento crítico, con estrecha relación con la comunidad, para generar estructuras que acompañen el proceso creativo.
RESIDENCIAS E INTERCAMBIOS
Las residencias artísticas son espacios donde explorar metodologías y procesos sin la obligación de producir una obra de forma inmediata. La temporada da continuidad a programas dirigidos a artistas canarios y de otros territorios, favoreciendo intercambios entre contextos locales, nacionales e internacionales.
La dimensión internacional adquiere protagonismo con Island Connect, proyecto europeo que reúne a siete territorios insulares para desarrollar residencias, investigación, mediación y producción de conocimiento compartido.
Artistas en Crianza aborda las dificultades de las personas creadoras para compatibilizar su práctica profesional con la crianza y los cuidados. Genera espacios de encuentro y reflexión sobre las condiciones materiales que afectan a las trayectorias artísticas, en un sector marcado por la movilidad, la intermitencia laboral y la precariedad.
Esta temporada el programa avanza con la publicación de una investigación ampliada, realizada con el apoyo del Ministerio de Cultura, reforzando su compromiso con la construcción de entornos culturales más inclusivos y sostenibles.
En el ámbito de la exhibición, LAV-C continúa su colaboración con el Teatro Leal de La Laguna a través de Danza en Breve, un programa dedicado a la danza contemporánea, la performance y las nuevas dramaturgias del cuerpo.
También se refuerza la dimensión editorial y documental con Las Vivas, espacio sonoro de entrevistas y conversaciones con artistas, profesionales de la cultura y agentes vinculados a la creación. Este archivo contribuye a preservar la memoria de las artes escénicas contemporáneas en Canarias y el acceso a los contenidos de LAV-C.
La cooperación internacional se amplía con la Convocatoria Transoceánica Orillas Antirracistas, con artistas de Canarias, Italia y Uruguay en un proceso de creación e intercambio sobre las historias migratorias, las relaciones atlánticas y las herencias coloniales. La iniciativa promueve prácticas que abordan críticamente el racismo, las fronteras y las movilidades humanas, situando a las Islas como espacio de diálogo entre Europa, África y América Latina.
LAV-C también fortalece su red de alianzas con festivales, espacios culturales e instituciones de Canarias y del ámbito nacional.
Codirigido por Darío Barreto Damas y Beatriz Bello, LAV-C se compromete con unas artes vivas abiertas, feministas, decoloniales y conectadas a los debates contemporáneos.