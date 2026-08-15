Atención a las lluvias este domingo en Canarias: la predicción de la Aemet por islas

El tiempo dará una tregua este domingo, 16 de agosto, en Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un descenso de las temperaturas en las zonas altas y cielos cubiertos con probables lluvias débiles en las medianías del norte del Archipiélago.
El alisio soplará con intensidad, dejando rachas ocasionalmente fuertes en las vertientes noroeste y sureste de las Islas de mayor relieve.
Las máximas alcanzarán los 29 grados en Santa Cruz de Tenerife y San Sebastián de La Gomera, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria los termómetros no superarán los 27 grados.
La mejoría generalizada de los parámetros ambientales ha llevado a la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias a dar por finalizada la alerta por riesgo de incendios forestales en Tenerife y Gran Canaria.
A partir de este fin de semana, el Cabildo de Tenerife reduce las restricciones y activa el grado 0 o prealerta en los cuatro sectores de riesgo de la Isla, lo que permite retomar el uso recreativo del monte, aunque la presidenta insular, Rosa Dávila, pide “no bajar la guardia”.
Nuevas normas en los montes de Tenerife
La desactivación de la alerta autonómica, oficial desde las 08:00 horas de este sábado por la bajada de las temperaturas y el aumento de la humedad, ha permitido al Cabildo de Tenerife adaptar sus medidas de protección.
Según la resolución de la Consejería insular de Medio Natural, la Isla pasa a nivel de prealerta (grado 0), devolviendo la normalidad al medio rural y forestal.
Con esta decisión, se vuelve a autorizar el uso de fuego en exteriores, el tránsito por pistas forestales, la circulación recreativa de vehículos de motor, los eventos deportivos y el empleo de maquinaria agrícola o forestal.
No obstante, la consejera Blanca Pérez recuerda que se mantiene la prohibición de quemar restos agrícolas durante la prealerta, así como la restricción de fumar en todo el Parque Nacional del Teide y los cierres específicos en las áreas afectadas por el gran incendio de agosto de 2023.
Las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro continúan bajo el paraguas preventivo del plan INFOCA.
El tiempo por islas para el domingo
El alisio marcará la jornada del domingo en las costas de la comunidad autónoma. La Aemet anticipa vientos del noreste de fuerza 4 a 5, con repuntes locales de fuerza 6, provocando marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte o noreste con olas de entre uno y dos metros de altura.
- Tenerife: Cielos nubosos en el norte con precipitaciones débiles en medianías, principalmente durante la primera mitad del día. No se descartan lluvias en las medianías del sur por la tarde. Temperaturas en descenso en zonas altas (23 °C de mínima y 29 °C de máxima en la capital).
- Gran Canaria: Intervalos nubosos con predominio de cielos cubiertos al norte, donde lloverá de forma débil en medianías durante la madrugada. Máximas de 27 °C y mínimas de 23 °C en Las Palmas de Gran Canaria.
- Lanzarote y Fuerteventura: Cielos con intervalos nubosos y temperaturas estables. Arrecife registrará oscilaciones entre los 23 °C y 28 °C, mientras que Puerto del Rosario se moverá entre los 23 °C y 27 °C.
- La Palma, La Gomera y El Hierro: Abundante nubosidad al norte con probables lluvias débiles de madrugada. San Sebastián de La Gomera llegará a los 29 °C, Santa Cruz de La Palma a los 27 °C y Valverde marcará las mínimas más bajas del día con 18 °C.
Llega una DANA con 15 comunidades en aviso
El panorama templado de las Islas dista sensiblemente del tiempo adverso que afronta la Península Ibérica. Tras un episodio de calor extremo con registros superiores a los 42 ºC, la llegada de una vaguada y el posterior descuelgue de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) desatarán tormentas severas durante el fin de semana.
La Aemet mantiene activos avisos por fuertes precipitaciones, vientos de más de 80 km/h y granizo en 15 comunidades autónomas. Las acumulaciones de agua podrán superar los 30 litros por metro cuadrado en pocas horas en amplias zonas del interior peninsular, e incluso rozar los 80 litros en puntos de León, Burgos, Salamanca y Barcelona.