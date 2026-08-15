Lola Gallardo le da el Teide al Atlético desde el punto fatídico ante el Costa Adeje Egatesa

El Costa Adeje Tenerife Egatesa cayó en la tanda de penaltis ante el Atlético de Madrid, tras acabar la final del Trofeo Teide femenino con el empate inicial (0-0). La veterana guardameta rojiblanca, Lola Gallardo, se erigió en la gran figura del partido al detener los tres primeros y únicos lanzamientos del equipo tinerfeño. Por contra, Noelia Ramos no pudo detener ninguna pena máxima y el Trofeo Teide fue a parar a las vitrinas del Atlético de Madrid.
El equipo de Yerai Martín no aprovechó la inferioridad numérica del rival, tras la expulsión por doble tarjeta amarilla de su central Lydia Rodríguez en el minuto 44 de la primera parte. El CD Tenerife femenino lo intentó en la segunda parte, pero careció de pegada para poner en apuros al Atlético de Madrid. A lo largo y ancho de todo el encuentro, las guerreras solo llevaron peligro en una ocasión, y fue en el minuto 73 cuando Violeta Quiles remató de cabeza a bocajarro un sensacional centro por banda derecha de Alba Pérez. De resto, muy poco en ataque del Costa Adeje Tenerife Egatesa pese a jugar con superioridad toda la segunda parte.
El conjunto isleño vuelve a perder el Teide, tras la derrota del curso pasado frente al Deportivo Abanca. Eso sí, luego la temporada que firmó el CD Tenerife femenino fue para quitarse el sombrero. Ojalá se repita la misma historia.
Dominio rojiblanco
El Atlético de Madrid salió a por todas con una presión alta sobre salida de balón del Costa Adeje, que se mostró muy exigido en la primera media hora de encuentro. Fiamma y Luanny creaban peligro sobre los dominios de Nay Cácares, aunque solo les faltó puntería para ponerse por delante en el marcador. En el minuto 12 avisó Xenia que penetró hasta la línea de fondo para centrar al área, pero Nay Cáceres desbarató la acción tras despejar con apuros.
El equipo de David González era el dueño y señor del encuentro ante un conjunto blanquiazul que se limitó a defender las acometidas rojiblancas.
En el minuto 44 llegó uno de los momentos claves del partido al quedarse el Atlético en inferioridad, tras la expulsión de Lydia Rodríguez por doble tarjeta amarilla. Ya había visto la primera en el 31 por un forcejeo con Aleksandra, que también vio la amarilla por parte de la colegiada Diana Luna.
De todos modos, a partir del minuto 30 las fuerzas se fueron equilibrando, nada que ver con el comienzo fulgurante del Atlético de Madrid. Con el empate inicial se llegó al descanso.
Tras el paso por los vestuarios, Yerai Martín realizó un solo cambio y fue en la portería con la entrada de Noelia Ramos en detrimento de Nay Cáceres. Posteriormente entraron en el tapete del estadio de Los Cuartos Cinta Rodríguez, Carlota Suárez, Marina Martí, Pisco, Noelia Salazar y Naara.
El segundo acto fue más igualado, ya que el Atlético en inferioridad no se pareció en nada al de los primeros minutos. El Costa Adeje controló el encuentro la mayor parte del tiempo, aunque careció de pegada sobre la portería de Lola Gallardo.
Por contra, el Atlético de Madrid gozó de una gran ocasión para adelantarse en el marcador en el minuto 65. Un sensacional pase en diágonal de la húngara Kuhi dejó a Luany sola ante Noelia Ramos, pero su disparo salió por la línea de fondo. En el 70, fue Iratxe la que llevó el peligro al portal visitante, pero su disparo dentro del área salió desviado. En el 73 llegó la ocasión más clara para las guerreras tras un centro por banda derecha de Alba que puso un caramelo en el corazón del área, y que que remató Violeta Quiles de cabeza a manos de Gallardo.
Dos minutos después, en el 75, la brasileña Luany se internó hasta línea de fondo, pero su centro de la muerte no encontró rematadora. El Atlético, pese a jugar con diez efectivos, llevó más peligro a la portería contraria. Como sucedió en el minuto 83 cuando Noelia Ramos en una soberbia intervención envió a saque de esquina un disparo envenenado de Kuhi.
Con el empate inicial se llegó al final del tiempo reglamentario. Para dilucidar al campeón del Trofeo Teide se recurrió a la tanda de penaltis. En la suerte suprema surgió la figura de la guardameta visitante Lola Gallardo, que inclinó la balanza para su equipo, al detener los lanzamientos de las locales Pisco, Aleksandra y Violeta Quiles. Por contra, fueron innecesarios los lanzamientos del cuarto y del quinto, porque el Atlético Madrid facturó los tres en botas de Amaiur Sarriegi, Luany y Fiamma. Noelia Ramos nada pudo hacer en los tres lanzamientos rojiblancos.
Pese a la derrota desde el punto fatídico, el Costa Adeje Tenerife Egatesa empezó a merced del rival pero con el paso de los minutos se fue entonando y compitió de tú a tú con unos de los mejores equipos del fútbol patrio femenino.
Además, faltaron algunas futbolistas importantes para Yerai Martín como fueron las delanteras Gramaglia y Natalia Padilla. También hacer mención del buen partido disputado por las debutantes Alba y Henar que salieron en el once inicial.
Tras este encuentro, el CD Tenerife femenino afrontará el próximo jueves 20 su último partido de pretemporada con un combinado de Agadir en Marruecos.
FICHA TÉCNICA
Costa Adeje Tenerife Egatesa: Nay Cáceres (Noelia Ramos, min 46), Aleksandra, Elba (Cinta, min 85), Alba (Naara, min 85), Patri Gavira, Aithiara (Martí, min 59), Henar, Pola (Salazar, min 70), Mingueza (Pisco, min 85), Quiles e Iratxe (Carlota, min 70).
Atlético de Madrid: Gallardo, Lucía, Lydia, Xénia, Zubieta (Amaiur, min 70’), Jensen (Celia, min 78), Fiamma, Kühl, Csiszár (Villa, min 56), Luany y Alexia.
Árbitra: Diana Luna. Amonestó con amarilla a la visitante Alexia, con doble amarilla y expulsión a Lydia (31’ y 44’) y a las locales Aleksandra y Pola.
Incidencias: Final del Trofeo Teide disputado en el Estadio Municipal Los Cuartos (La Orotava).
Tanda de penaltis: 0-1, Amaiur, gol. 0-1, falla Pisco. 0-2, Luany, gol. 0-2, falla Aleksandra. 0-3, Fiamma, gol. 0-3, falla Violeta Quiles.