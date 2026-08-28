Los Premios Canarios de la Música abren el plazo para presentar candidaturas hasta el 26 de septiembre

La Asociación Premios Canarios de la Música y La Radio Canaria mantienen abierto hasta el 26 de septiembre el plazo de inscripción de candidaturas para los VIII Premios Canarios de la Música, que reconocerán los trabajos publicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. El certamen busca celebrar, promover y visibilizar la creación musical en el Archipiélago, así como a sus artistas, obras y profesionales, al igual que los ámbitos de la industria que hacen posible su desarrollo.
MODALIDADES
Las 15 categorías que se premiarán en la gala de diciembre, en un recinto aún por determinar, son las siguientes: Mejor Canción del Año, Mejor Disco Pop, Mejor Disco Rock, Mejor Disco de Jazz y Jazz Fusión, Mejor Disco de Músicas Urbanas, Mejor Disco de Músicas de Raíz, Mejor Artista Revelación, Mejor Diseño, Mejor Videoclip, Mejor Estudio de Grabación, Mejor Programación Musical Canaria, Mejor Técnico de Sonido, Mejor Labor de Difusión y Mejor Labor en Músicas Clásicas, a las que se suma el Premio de Honor de la Música Canaria.
LAS BASES
Cualquier persona o institución que cumpla con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria puede presentar candidaturas para los premios en un total de 14 apartados. Para obtener detalles específicos sobre dichas categorías, los interesados tienen a su alcance el sitio web de los galardones: www.premioscanariosdelamusica.com.
Con la finalidad de garantizar la máxima participación, transparencia y equidad, el jurado estará formado por los ganadores de las ediciones anteriores, junto con un grupo de profesionales del sector musical en Canarias. Ellos serán los encargados de valorar las candidaturas y decidir los premiados en cada categoría a través de un sistema digital que asegura objetividad y rigor.