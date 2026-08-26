Canarias ya tiene más coches que Dinamarca o Uruguay

Canarias ha rebasado la barrera simbólica de los dos millones de vehículos en su parque móvil. El incremento constante de las matriculaciones tras la pandemia y el peso de las flotas de alquiler han llevado al Archipiélago a alcanzar una densidad media superior a los 830 vehículos por cada mil habitantes, situando a la región entre las áreas con mayor saturación circulatoria de Europa.
Según los últimos registros del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) y la Dirección General de Tráfico (DGT), el volumen total de turismos, motos, furgonetas y vehículos industriales asciende ya a 2.012.450 unidades en las Islas. Esta cifra sitúa el parque automovilístico canario por encima del volumen total de vehículos registrados en países enteros como Uruguay (1,5 millones) o Croacia (1,8 millones), y prácticamente iguala la flota global de Dinamarca, un territorio con casi seis millones de residentes.
El impacto de la densidad automovilística en las carreteras canarias
El crecimiento continuado de la flota responde a factores estructurales del transporte en las Islas. Aunque la gratuidad de las guaguas y el tranvía comenzó a aplicarse en 2023, el uso del transporte público apenas representa una de cada 10 actividades de movilidad motorizada en la Isla de Tenerife o Gran Canaria. La dispersión geográfica, la falta de alternativas ferroviarias y la fuerte demanda del sector turístico explican la adquisición ininterrumpida de utilitarios privados.
La distribución por islas muestra datos especialmente llamativos: La Palma encabeza la tasa autonómica con 942 vehículos por cada mil habitantes, seguida de Lanzarote y Fuerteventura, donde el índice roza los 815 automóviles por cada millar de residentes. En el caso de Tenerife, circulan más de 792.000 unidades para una población censada de 950.000 personas.
Predominio de la gasolina frente a la lenta electrificación
Por tipo de carburante, el 67% del parque móvil canario utiliza motores de gasolina, mientras que el diésel representa aproximadamente el 31.8% de las matrículas activas. A pesar de los planes de incentivo estatal y autonómico para descarbonizar la movilidad, los turismos 100% eléctricos apenas rozan las 22.000 unidades, lo que equivale al 1,1% del total regional.
El ritmo de incorporación de vehículos duplica las cifras registradas antes del periodo pandémico. Durante los primeros siete meses del año en curso se han computado más de 44.000 nuevas matriculaciones en el Archipiélago, lo que consolida una tendencia al alza que tensiona las principales arterias viarias de la red insular.