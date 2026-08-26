Muere Tim Curry, el payaso Pennywise de ‘It’ y protagonista de ‘The Rocky Horror Picture Show’

l actor británico Tim Curry ha muerto a los 80 años en su domicilio de North Hollywood, en Los Ángeles. El fallecimiento se produjo el martes 25 de agosto de 2026 y fue confirmado por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) después de que TMZ avanzara la noticia. La causa de la muerte no se ha hecho pública.
Curry, nacido el 19 de abril de 1946 en Grappenhall, Cheshire (Inglaterra), desarrolló durante más de cinco décadas una carrera en el cine, la televisión, el teatro, la música y el doblaje. Su nombre quedó ligado a algunos de los personajes más reconocibles de la cultura popular, entre ellos Dr. Frank-N-Furter en ‘The Rocky Horror Picture Show’ y Pennywise en ‘It’.
De ‘Rocky Horror’ a Pennywise
Tim Curry comenzó su carrera profesional sobre los escenarios londinenses. En 1968 se incorporó al reparto del musical Hair, producción en la que conoció a Richard O’Brien, creador de The Rocky Horror Show.
Curry consiguió el papel de Dr. Frank-N-Furter, el excéntrico científico protagonista del musical. La adaptación cinematográfica, estrenada en 1975 como The Rocky Horror Picture Show, convirtió al actor en una figura internacional.
La película acabó transformándose en un fenómeno de culto. Sus sesiones de medianoche reunieron durante décadas a espectadores que acudían disfrazados, participaban durante las proyecciones y repetían diálogos y canciones.
Su carrera cinematográfica continuó con títulos como Annie (1982), Legend (1985), Clue (1985), La caza del Octubre Rojo (1990), Solo en casa 2 (1992), Los tres mosqueteros (1993), La isla del tesoro de los Muppets (1996) y Los ángeles de Charlie (2000).
En Solo en casa 2, Curry interpretó al conserje del hotel, un personaje que quedó entre sus papeles más recordados por el público.
El Pennywise que marcó a una generación
Uno de sus trabajos más reconocibles llegó en 1990, cuando interpretó a Pennywise en la miniserie ‘It’, adaptación televisiva de la novela de Stephen King.
Su interpretación del payaso asesino se convirtió en una de las representaciones más recordadas del personaje. Años después, Bill Skarsgård asumiría el papel en las películas estrenadas a partir de 2017.
Curry también destacó en papeles como Darkness en Legend y Wadsworth en Clue. Su facilidad para interpretar personajes extravagantes, cómicos o siniestros se convirtió en una de las características de su trayectoria.
El ictus de 2012 cambió su carrera
En 2012, Tim Curry sufrió un derrame cerebral que tuvo importantes consecuencias para su movilidad y le obligó a utilizar una silla de ruedas. A partir de entonces redujo considerablemente sus apariciones en pantalla, aunque continuó trabajando como actor de voz y participando ocasionalmente en producciones audiovisuales.
Su trayectoria también estuvo muy vinculada al teatro. Recibió nominaciones a los premios Tony por sus trabajos sobre los escenarios y participó en producciones como Amadeus, My Favorite Year y Monty Python’s Spamalot, donde interpretó al Rey Arturo.
Además de la interpretación, Curry desarrolló una breve carrera musical y publicó tres álbumes de estudio.
La última etapa de su carrera estuvo especialmente relacionada con el doblaje, con trabajos en series de animación, películas, videojuegos y otras producciones. En 2016 volvió al universo de The Rocky Horror Picture Show para participar como narrador en la adaptación televisiva del musical.
Con su muerte desaparece uno de los rostros más reconocibles del cine de culto de las últimas décadas. Curry tenía 80 años.