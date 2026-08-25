Muere Dolly Parton, la leyenda de la música country

Dolly Parton, una de las grandes figuras de la música country estadounidense, ha muerto este martes a los 80 años, según ha confirmado su familia a través de las redes sociales de la artista. La noticia ha sido comunicada por su sobrino Bryan Seaver, quien también ejercía como responsable de seguridad de la cantante.
La artista, nacida en Tennessee en 1946, construyó una carrera de más de seis décadas y se convirtió en una de las figuras más reconocibles de la música estadounidense. Su trayectoria estuvo marcada por éxitos como Jolene, 9 to 5 e I Will Always Love You.
Parton también desarrolló una importante carrera como actriz, con papeles en películas como 9 to 5 y Steel Magnolias, y destacó por su actividad empresarial y filantrópica.
Una carrera ligada a la historia del country
Dolly Parton creció en una familia humilde de Tennessee y comenzó a cantar desde niña. Su talento como compositora y su característica voz la llevaron a convertirse en una de las principales figuras del country durante la segunda mitad del siglo XX.
Entre sus canciones más conocidas se encuentra I Will Always Love You, que Parton escribió y grabó originalmente y que alcanzó una enorme repercusión internacional gracias a la versión interpretada por Whitney Houston.
Su repertorio también incluye canciones como Jolene y 9 to 5, convertidas con el paso de los años en clásicos de la música popular. Parton llegó a superar los 100 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera y recibió numerosos reconocimientos, incluidos varios premios Grammy.
También triunfó en el cine
La trayectoria de Parton no se limitó a la música. La artista participó en varias películas y logró reconocimiento como actriz, especialmente con 9 to 5 y Steel Magnolias.
También desarrolló una importante faceta empresarial. Entre sus proyectos se encuentra Dollywood, el parque temático de Tennessee que lleva su nombre.
Su legado filantrópico
Una parte importante de su legado se encuentra también fuera de los escenarios. Parton impulsó la Imagination Library, un programa dedicado a fomentar la lectura infantil mediante el envío de libros a niños.
La iniciativa se convirtió en uno de sus principales proyectos filantrópicos y ha distribuido cientos de millones de libros en diferentes países.
La muerte de Parton se produce después de varios meses en los que la cantante había hablado públicamente de sus problemas de salud. Apenas un día antes de su fallecimiento, medios como Euronews recogían sus últimas declaraciones sobre su estado y sus planes profesionales.
La causa de la muerte no ha sido comunicada por la familia.