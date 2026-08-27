Una mujer grave tras sufrir un accidente de buceo en Canarias

Una mujer de 27 años ha resultado herida de carácter grave este jueves tras sufrir un accidente de buceo en Playa Blanca, en Yaiza (Lanzarote). La afectada ha sido atendida por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.
El incidente se produjo este 27 de agosto, después de que la mujer realizara una inmersión en la zona de Playa Blanca. El CECOES 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 15:51 horas, cuando se informó de que una persona necesitaba asistencia sanitaria.
Qué ocurrió durante la inmersión
Tras recibir la alerta, el coordinador del SUC recabó información de los alertantes y activó una ambulancia medicalizada para atender a la afectada.
A su llegada, el personal sanitario valoró a la mujer, que presentaba inicialmente síntomas de ahogamiento incompleto. Los efectivos procedieron a estabilizarla antes de realizar su traslado al centro hospitalario.
La afectada fue evacuada en estado grave al Hospital Doctor José Molina Orosa.
Recursos de emergencia en el accidente
El CECOES 112 activó también a la Guardia Civil y a la Policía Local de Yaiza. Los agentes colaboraron con el resto de los recursos desplazados hasta el lugar y se encargaron de instruir las diligencias correspondientes.
El comunicado del Gobierno de Canarias no aporta más detalles sobre las circunstancias concretas que provocaron el accidente durante la inmersión.