NC exige a Clavijo que explique el posible conflicto de intereses del viceconsejero de Hacienda, Gabriel Megías

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha exigido este jueves al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que dé explicaciones sobre las vinculaciones empresariales que pueden derivar en conflicto de intereses por parte del viceconsejero de Hacienda, Gabriel Megías, y que no aparecen reflejadas en los mecanismos de transparencia pública.
Según indica en un comunicado el secretario general de NC-BC, Luis Campos, Clavijo tiene que explicar qué controles se realizaron, qué información conocía el Gobierno y por qué estas circunstancias no aparecen claramente reflejadas en los portales de transparencia, puesto que pueden estar contraviniendo la normativa de incompatibilidad de la Comunidad Autónoma.
Del mismo modo, considera “especialmente significativo que esta información trascienda públicamente en un momento de evidente tensión entre los dos socios del Ejecutivo”.
El dirigente de NC-BC apunta a que “es legítimo preguntarse si estamos ante una nueva expresión de las diferencias internas del propio Ejecutivo y si la información pudiera haber salido del entorno del Gobierno o de alguno de sus socios”.
Campos recuerda que estas diferencias se han hecho especialmente visibles en torno a la financiación autonómica y a la posición de Canarias ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, después de que la consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), rechazara a acudir a este órgano para expresar el apoyo de Canarias a la propuesta de financiación autonómica del Gobierno de España.
“Cuando un Gobierno tiene dos socios que ni siquiera mantienen una posición común en asuntos fundamentales para Canarias, como son la financiación y la migración, es evidente que existe una crisis política que Clavijo no puede seguir ocultando”, sostiene el secretario general de los canaristas.
NC-BC aprovecha además para reivindicar la importancia del AIEM como instrumento de protección y defensa de la industria canaria, especialmente ante cualquier debate sobre su aplicación, modificación o alcance.
“El AIEM no es un privilegio ni un mecanismo que deba cuestionarse a la ligera. Es una herramienta fundamental para compensar las dificultades estructurales de Canarias y proteger nuestra producción industrial frente a productos importados que compiten en el mercado interno”, defiende Campos.