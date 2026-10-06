Pedro Sánchez llama a elegir entre la “ola ultraderechista o seguir avanzando”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer su decisión de convocar elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre ante la necesidad de que los españoles decidan sobre el futuro que quieren para España y si prefieren dejarla en manos de la “ola ultraderechista” o por el contrario optar por seguir avanzando con un gobierno progresista.
“Ha llegado el momento de que los españoles y las españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país”, sostuvo en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa.
Pero para ello es necesario, ha esgrimido “renovar y ampliar el apoyo de la gente” y obtener en el Parlamento “una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España”.
Sánchez subrayó que está en manos de los españoles decidir si desean sumarse “a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna” o por contra desean que “España continúe siendo un valor de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental”.
El Gobierno tiene la intención de aprobar de nuevo los dos reales decretos ley de vivienda en el Consejo de Ministros de hoy. Los decretos tendrían que ser convalidados en la Diputación Permanente del Congreso, donde la suma de PP, Vox y Junts -partidos que votaron en contra del primero de los decretos- no representan mayoría absoluta.
Una hora después de la comparecencia de Sánchez en Moncloa, Feijóo compareció en la sede nacional del PP: “¿Alguien quiere cuatro años más de esto?”, se preguntó. “Ocho años de fracaso de gestión, y una legislatura imposible que nunca debió comenzar”, sostuvo Feijóo, para quien Sánchez no ha devuelto la palabra a los españoles por iniciativa propia, sino por el “miedo a que todo se sepa”.
Mientras, la izquierda alternativa se verá abocada a negociar la posibilidad de una gran coalición para una candidatura de unidad y tratar de evitar un escenario de fragmentación de distintas listas.
En el caso del nuevo proyecto Frente Amplio, que impulsan los partidos Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid, el adelanto de los comicios llega sin candidato designado, pero con la certeza de que la marca de su candidatura será Frente Amplio y que el lanzamiento oficial de su cabeza de lista será cuestión de días.
La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha asegurado que está dispuesta a “lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha” y se muestra abierta a dar un paso al frente con más gente si los partidos agrupados de Sumar la postulan como candidata.
Mientras, el Comité Ejecutivo Nacional de Coalición Canaria acordó ayer por unanimidad elevar al Consejo Político Nacional la candidatura de Cristina Valido como cabeza de lista de los nacionalistas canarios al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife.