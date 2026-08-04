El ola de calor no da tregua en Canarias: la Aemet prevé hasta 40 grados este martes

La previsión meteorológica para este martes indica que estará despejado, salvo intervalos de nubes bajas en el litoral nordeste a primeras y últimas horas del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, en zonas altas se prevé presencia de calima.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, salvo descensos de las máximas en zonas del noreste y un aumento de las mínimas en medianías del sur.
Se espera que se superen los 34-35ºC en amplias zonas de medianías orientadas al sur, este y oeste, y así como en la fachada noroeste del área metropolitana en Tenerife, donde no se descarta alcanzar localmente los 37ºC.
Las temperaturas mínimas de medianías del sur no bajarán de los 25 °C.
El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el extremo oeste y litoral sureste, donde serán probables las rachas ocasionales muy fuertes.
En Gran Canaria habrá cielos despejados, salvo por intervalos de nubes bajas en el litoral norte a primeras y últimas horas. Además se espera calima en zonas altas.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá predominio de cielos despejados, con algunos intervalos en el sur, y calima en altura, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas no experimentarán cambios o irán en ligero descenso, esperando alcanzar los 38-39ºC en amplias zonas de medianías del sur y oeste, así como en zonas bajas del sur y sureste, siendo probable registrar localmente los 40ºC. En cuanto a medianías del norte serán probables temperaturas de 32-33ºC, salvo en el noroeste donde se podrían alcanzar los 36ºC, al igual que en la cuenca de Tejeda.
En estas zonas las mínimas se espera que no bajen de los 28ºC. En Las Palmas de Gran Canaria las máximas serán de 29ºC y las mínimas estarán en 24ºC.
Respecto al viento, será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en vertientes del sureste y oeste.