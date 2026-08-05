‘Phe Gallery’ reúne a 27 artistas en la muestra ‘Formas de habitar’

El XI Tenerife Phe Festival, que se celebra el 4 y el 5 de septiembre en Puerto de la Cruz, inaugura este viernes su programación de actividades paralelas, las PheXperiences, con Phe Gallery, plataforma de apoyo y visibilización del arte emergente en Canarias. La iniciativa mantiene su apuesta por proyectos que dialoguen con los desafíos contemporáneos y afronten el hecho artístico como una herramienta de reflexión, investigación y activación social.
Phe Gallery estrena sede en su novena edición, el Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl (Macew), en la antigua Casa de la Real Aduana, donde este viernes (19.00 horas) inaugura la exposición colectiva Formas de habitar, con obras de los 27 artistas seleccionados en una convocatoria que recibió más de un centenar de propuestas. La muestra se podrá visitar hasta el 5 de septiembre.
En colaboración con la Fundación CajaCanarias y el área de Cultura del Ayuntamiento portuense, Phe Gallery propone una reflexión sobre la relación entre el entorno natural y los modos de vida contemporáneos, investigaciones materiales y prácticas que analizan cómo habitamos, transformamos y cuidamos los entornos que compartimos.
LOS CREADORES
La muestra, comisariada por Beatriz Roca y un equipo curatorial formado por agentes del ámbito artístico (M. Lohrum, Carlota Neris y Adrián Trujillo), reúne creaciones de Kernel, Ohiane de Felipe García, Magali Brincat, Marina Sunyer, Irene Suárez, Clara Montesdeoca, Sublime.86, Andrea Moreno González, Laura Santana, Albadortart, Amaia Senante, Uri Reis, Ale Arbizu, Gabriel Gil González, Aitana Spruyt y Paula Alayón de la Rosa, Elena Casanova, Jose Saucedo, Marina Valls, Germán Páez, Nacho Torres Toledo, Rubén Guedes, Lara García, Cristina García, Denso, Paula Calavera y Juin.
En esta novena entrega de Phe Gallery convergen todos los formatos e interpretaciones del concepto de habitar. Según Beatriz Roca, en la exposición “hay momentos para la crítica, de propias vivencias, biográficos, temas corporales y arquitectónicos, soluciones, historia, investigación respecto a las diferentes formas de habitar que hemos tenido a lo largo de los siglos. Cada artista tiene su propia fórmula de interpretar el concepto”.
La inauguración de Phe Gallery de este viernes contará con la presencia de los artistas e incluirá una acción pictórica en el espacio museístico que estará protagonizada por Juin y Paula Calavera, que harán una obra in situ, además de una sesión de DJ con Andrés Morales. “Será en el patio interior del museo y con ella se da una mayor importancia a la exposición y al espacio en el que inauguramos”, subraya Beatriz Roca.
ESPACIO DE ENCUENTRO
“La instalación escultórica temporal situada en la plaza -detalla- convierte el acceso al Macew en un espacio de creación compartida, haciendo visibles los tiempos del trabajo artístico y desplazando parte de la experiencia expositiva al espacio público. El museo deja de entenderse solo como lugar de contemplación para convertirse en espacio de encuentro, de tránsito y de conversación”.
El nuevo emplazamiento de Phe Gallery en el Macew, resalta Roca, la sitúa “en el núcleo en el que sucede todo, en el centro neurálgico de toda la acción de Phe Festival y creo que es muy importante para fortalecer el proyecto. Desde la propia sala se ve el festival y hemos pasado de un centro plural y polivalente como es el Castillo de San Felipe a un centro museístico, con todo lo que eso implica”.
Se han programado dos visitas guiadas a Phe Gallery 2026 con la participación de la comisaria: este mismo viernes, tras la inauguración, y el sábado 5 de septiembre, en la segunda jornada de Phe Festival, coincidiendo con la clausura de la exposición. Además, el miércoles 2 de septiembre se celebra el encuentro Gallery Talks, una propuesta “con artistas y proyectos relevantes o curiosos”, además de una performance.