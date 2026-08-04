Granadilla culmina la tramitación de sus cuentas, un 2,02 % superiores a 2025

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Granadilla de Abona aprobó ayer de forma definitiva al presupuesto general para el presente ejercicio, una vez resueltas las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública. El expediente, aprobado inicialmente en un pleno anterior, permaneció expuesto para la presentación de reclamaciones, trámite en el que se registraron dos alegaciones.
Transcurrido ese plazo, el gobierno local las ha desestimado, lo que ha permitido cerrar el proceso y dejar las cuentas listas para su entrada en vigor. El presupuesto asciende a 67.470.252 euros, lo que supone un incremento del 2,02% respecto a 2025.
El concejal de Hacienda, Rubén Casañas, alegando que estos presupuestos “reforzarán el tercer sector, el sistema de becas y los servicios municipales básicos”. En cuanto a las alegaciones, apuntó que fueron rechazadas al “no ajustarse a los supuestos que contempla la Ley de Haciendas Locales para impugnar un presupuesto municipal”. Según detalló, los escritos hacían referencia a la regla de gasto, la estabilidad presupuestaria y los créditos, cuestiones que, a su juicio, “no encajaban en los motivos tasados por la normativa”.
Atribuyó la presentación de las alegaciones a una estrategia del PSOE orientada a “desestabilizar la tramitación de las cuentas”, en lo que definió como “el quinto intento por frenar su aprobación”.
Ante dicha acusación, el portavoz socialista, David Santos, cuestionó tanto el fondo como los tiempos de la tramitación. Ahondó en la presentación de un recurso contra la convocatoria de la comisión informativa de Hacienda previa al pleno, al considerar que “no estaba acreditada la urgencia con la que el equipo de gobierno quiso sacar adelante el expediente”. Santos incidió en que, a cinco meses de que termine el ejercicio, en pleno mes de agosto, “carece de sentido la premura repentina del gobierno local para cerrar unas cuentas que deberían haberse tramitado con antelación”.
El portavoz también puso el acento en el informe de la Intervención municipal, que advierte de varias cuestiones que, según Santos, se han pasado por alto. Entre ellas, citó el aviso sobre la tasa de alcantarillado, cuya previsión de ingresos, según el informe, “no está respaldada por una recaudación efectiva equivalente”. La Intervención recomienda al Ayuntamiento hacer un seguimiento de esa gestión recaudatoria para evitar tener que declarar créditos no disponibles más adelante. Añadió que el informe de Intervención también alerta de una debilidad estructural en las cuentas municipales, derivada de la relación entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes más la amortización de deuda.