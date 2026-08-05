La Aemet avisa: las temperaturas comienzan a bajar este miércoles, pero el calor seguirá en Canarias

La previsión meteorológica para este miércoles indica que habrá intervalos nubosos en el norte, por debajo de entre los 500 y 600 metros, y cielos poco nubosos en el resto, salvo intervalos en zonas altas durante la mañana, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Se prevé presencia de calima ligera, que afectará a zonas altas y tenderá a remitir con el día.
Las temperaturas mínimas sufrirán pocos cambios, y las máximas irán de ligero a moderado descenso, que tenderá a ser más significativo en la vertiente este. Además, es probable que se puedan alcanzar entre los 34 y 35ºC en amplias zonas de medianías orientadas al sur y oeste. En el resto de medianías y zonas altas del noreste se alcanzarán temperaturas entre los 32 y 33ºC.
En el resto de medianías y zonas altas del noreste se alcanzarán temperaturas de entre 32 y 33 °C. Respecto a las temperaturas mínimas de medianías del sur no se espera que bajen de los 26-27 °C.
El viento soplará moderado del nordeste, soplando fuerte en el extremo oeste y litoral sureste, con probables rachas ocasionales muy fuertes.
En Gran Canaria habrá intervalos en el norte por debajo de 400 a 500 metros, con predominio de los cielos poco nubosos al mediodía. En el resto de zonas estará poco nuboso o despejado con algunos intervalos en el interior durante la mañana. Además se espera calima ligera afectando a zonas altas y en remisión.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá predominio de cielos despejados, con algunos intervalos en los litorales del este y oeste a primeras y últimas horas. Se espera también calima en altura durante la primera mitad del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas irán en ligero descenso en general, siendo moderado en vertientes del norte y este. De todos modos, se esperan alcanzar los 38ºC en amplias zonas de medianías del sur y oeste, así como en zonas bajas del sur y sureste. En estas zonas las mínimas se prevé que no bajen de los 26-27ºC. En Las Palmas de Gran Canaria las máximas serán de 27ºC y las mínimas estarán en 24ºC.
Respecto al viento, será moderado del nordeste, que soplará fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en cumbres y en vertientes del sureste y oeste.