Peligro en las costas de Canarias: activan la prealerta por olas de 3 metros

El Gobierno de Canarias, mediante la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en cinco islas del Archipiélago a partir de la medianoche de este miércoles, 5 de agosto.
La resolución responde a las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y se ejecuta en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La afección principal se centrará en el viento del nordeste, que soplará con fuerza en los canales marítimos entre islas. Los episodios de mayor intensidad se esperan a sotavento del canal La Palma-La Gomera, afectando al litoral nordeste de El Hierro, así como a sotavento del canal entre Tenerife y Gran Canaria.
Los episodios de mar de leva y viento fuerte en los canales interinsulares generan corrientes de resaca en las costas orientadas al sur y oeste durante los meses de verano. El incremento de la presencia de bañistas y la práctica de deportes náuticos en zonas de baño no vigiladas eleva el riesgo de ahogamientos. Por ello, la activación del PEFMA busca mitigar imprudencias en espigones y playas sin servicio de salvamento.
Vientos de fuerza 7 y mar combinada
Las previsiones técnicas señalan que el viento podrá alcanzar la fuerza 7 (entre 50 y 61 kilómetros por hora). Esta situación provocará un oleaje de mar combinada que superará los dos a tres metros de altura en el nordeste de El Hierro, el oeste de La Gomera, el noroeste y sureste de La Palma, el litoral sureste de Tenerife y las costas del oeste y sureste de Gran Canaria.
Ante esta coyuntura marítima, las autoridades han difundido una serie de recomendaciones de autoprotección dirigidas a la ciudadanía:
- Seguridad en la costa: Evitar situarse en el extremo de muelles o espigones, así como fotografiar o grabar vídeos cerca de donde rompen las olas.
- Precaución en el baño: No acceder al agua en playas con bandera roja, con fuerte resaca o alejadas que carezcan de servicios de vigilancia.
- Actividades náuticas y acampada: Suspender las prácticas deportivas en las zonas afectadas por mar de fondo y no acampar en la línea de playa.
- Instrucciones ante emergencias: En caso de ser arrastrado por una corriente, se aconseja no nadar contracorriente y dejarse llevar hasta que pierda intensidad. Ante cualquier incidencia, se debe llamar de inmediato al 1-1-2.