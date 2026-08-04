Canarias activa la alerta por viento en La Gomera y la prealerta en el resto del Archipiélago

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias activará desde las 00.00 horas de este miércoles, 5 de agosto, la alerta por viento en La Gomera y la prealerta en el resto del Archipiélago. Las rachas podrán alcanzar y superar los 90 kilómetros por hora en la Isla Colombina.
La decisión se adopta ante la previsión de viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte y rachas ocasionalmente muy fuertes. El episodio afectará principalmente a las vertientes sureste y noroeste de las Islas de mayor relieve.
Emergencias activa estas situaciones en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos, conocido como PEFMA, y a partir de la información meteorológica disponible.
La Gomera, la isla más afectada por el viento
La situación más adversa se espera en La Gomera, donde las rachas podrán alcanzar o superar los 90 kilómetros por hora.
El viento afectará especialmente a las medianías situadas en las vertientes sur, este y oeste. También podrá sentirse con intensidad, aunque de manera más localizada, en áreas del litoral sur de la Isla.
La activación de la alerta supone un nivel superior a la prealerta establecida para el resto de Canarias. Esta declaración no implica necesariamente que se produzcan daños, pero sí que existen condiciones que pueden generar situaciones de riesgo para la población y las infraestructuras.
Rachas de hasta 80 km/h en Tenerife y Gran Canaria
En el resto del Archipiélago, la Dirección General de Emergencias ha decretado la prealerta por viento.
Las rachas podrán situarse entre los 70 y los 80 kilómetros por hora en las cumbres de El Hierro y en la zona de El Paso y las áreas altas de La Palma.
En esta última Isla, el viento podrá extenderse hacia cotas más bajas de la vertiente oeste de Cumbre Vieja.
También se esperan rachas fuertes en las vertientes sureste y oeste de Tenerife y Gran Canaria, además de las cumbres grancanarias. La previsión general de la Agencia Estatal de Meteorología apunta a un predominio del viento del nordeste en Canarias.
En las zonas interiores y en las vertientes sur de Lanzarote y Fuerteventura, las rachas fuertes serán menos probables y, en principio, de menor intensidad.
Recomendaciones ante las rachas fuertes
El Gobierno de Canarias recomienda retirar de balcones y azoteas aquellos objetos que puedan caer a la calle, como macetas, mobiliario o elementos decorativos.
También aconseja evitar caminar por parques, zonas arboladas o áreas próximas a muros, carteles, grúas y estructuras que puedan desprenderse.
Durante la conducción, conviene reducir la velocidad, sujetar firmemente el volante y extremar la precaución al adelantar a vehículos de grandes dimensiones. Las motocicletas y los vehículos con remolque son especialmente sensibles al viento lateral.
En caso de encontrarse en el exterior, se recomienda alejarse de edificios en mal estado, árboles y tendidos eléctricos. La población debe seguir las comunicaciones de los organismos oficiales y llamar al 112 únicamente cuando se produzca una emergencia.
La alerta en La Gomera y la prealerta en el resto de Canarias entrarán en vigor a la medianoche del martes al miércoles. Emergencias no ha comunicado por ahora una hora concreta para su finalización.