Puerto de la Cruz pone en marcha Moving Three para convertir pequeños gestos en un gran cambio turístico

Puerto de la Cruz ha presentado este jueves Moving Three, una iniciativa impulsada por el Área de Turismo del Ayuntamiento a partir de una idea creativa de Kikazaru y en colaboración con la Fundación Moving The Planet, que propone trasladar la sostenibilidad desde los grandes principios hasta las pequeñas acciones cotidianas capaces de transformar el entorno más cercano.
El proyecto parte de una idea sencilla: cada persona dispone, simbólicamente, de un radio de tres metros a su alrededor en el que puede actuar de forma directa. Ese espacio inmediato representa aquello que sí está a nuestro alcance cambiar, cuidar o mejorar. La filosofía de Moving Three consiste precisamente en transformar esos pequeños ámbitos de responsabilidad individual en una suma de acciones capaces de generar un impacto colectivo.
De esta forma, los tres metros no deben entenderse como una medida estrictamente física, sino como una metáfora práctica de proximidad y responsabilidad. La iniciativa invita a dejar de contemplar la sostenibilidad únicamente como un gran desafío global para preguntarse qué puede hacer cada persona, empresa o establecimiento en su entorno más cercano.
En Puerto de la Cruz, Moving Three se desarrollará con la implicación del sector hotelero, la restauración y el comercio local, que participarán en acciones vinculadas al turismo sostenible y contribuirán a convertir el destino en un espacio donde las buenas prácticas puedan ser visibles, compartidas y medibles.
La presentación tuvo lugar en el Mirador de San Amaro y contó con la participación de la concejala de Turismo y Promoción Cultural, Desiré Díaz; Alexis Pérez, responsable de la coordinación por parte de la Fundación Moving The Planet, y representantes de los establecimientos participantes.
Definir, medir y mejorar
Moving Three articula su metodología en torno a tres conceptos: Definir, Medir y Mejorar.
El primer paso consiste en observar el entorno inmediato y detectar qué puede cambiarse o mejorarse. El segundo implica delimitar de forma realista sobre qué aspectos se puede actuar. Y el tercero consiste en ejecutar una acción concreta que produzca una mejora tangible.
La propuesta busca así convertir la sostenibilidad en una práctica cotidiana y accesible. Recoger un residuo, reducir un consumo innecesario, mejorar la accesibilidad de un espacio, favorecer la inclusión, introducir una práctica más eficiente en un establecimiento o promover comportamientos responsables pueden formar parte de estas microtransformaciones.
La iniciativa se apoya precisamente en la suma de esas actuaciones. Un gesto aislado puede parecer pequeño, pero cuando se multiplica por establecimientos, trabajadores, ciudadanos y visitantes, su efecto puede adquirir una dimensión mucho mayor.
El proyecto contempla además indicadores que permitirán evaluar su evolución y la entrega de distintivos a los establecimientos adheridos, con el objetivo de reconocer y hacer visible el compromiso de quienes participen activamente.
Leopoldo Afonso: «La sostenibilidad empieza cuando dejamos de considerarla responsabilidad de otros»
El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, destacó que Moving Three «nos permite hablar de sostenibilidad de una manera diferente, porque no comienza preguntándonos qué debería hacer el mundo, sino qué podemos hacer nosotros, aquí y ahora, con aquello que tenemos más cerca».
Afonso señaló que «Puerto de la Cruz quiere seguir avanzando como destino turístico, pero queremos hacerlo involucrando a quienes construyen diariamente la experiencia de nuestra ciudad: nuestros hoteles, restaurantes, comercios, trabajadores, vecinos y visitantes».
El alcalde incidió especialmente en la capacidad multiplicadora de la propuesta. «Tres metros pueden parecer muy poco. Pero tres metros alrededor de cientos o miles de personas pueden acabar transformando una ciudad. Esa es precisamente la fuerza de Moving Three: demostrar que los grandes cambios también pueden comenzar con decisiones extraordinariamente pequeñas».
Y resumió el espíritu de la iniciativa con una reflexión: «Queremos cambiar el mundo, pero quizá el mundo, antes de pedirnos grandes heroicidades, solo esté esperando que cuidemos los tres metros que tenemos delante».
Desiré Díaz: «Un destino sostenible no se proclama: se construye cada día»
La concejala de Turismo y Promoción Cultural, Desiré Díaz, explicó que Moving Three responde a una concepción de la sostenibilidad «práctica, participativa y directamente vinculada con la realidad cotidiana de nuestro destino».
«No queremos que la sostenibilidad sea únicamente una palabra presente en estrategias, documentos o campañas. Queremos convertirla en comportamientos que puedan verse, realizarse y medirse», afirmó.
Díaz destacó especialmente la implicación del tejido económico local. «La participación de alojamientos, restaurantes y comercios es fundamental porque son ellos quienes mantienen un contacto permanente con las personas que nos visitan. Cuando una práctica sostenible se incorpora a esos espacios, no solamente mejora Puerto de la Cruz, sino que transmite también una determinada manera de entender el turismo».
La concejala añadió que Moving Three permitirá «sumar acciones individuales bajo una identidad común, reconocer a los establecimientos comprometidos y demostrar que sostenibilidad y competitividad turística no son conceptos enfrentados, sino dos dimensiones del destino que queremos construir».
Díaz sintetizó esta filosofía con una frase: «Los destinos no cambian cuando descubren palabras nuevas; cambian cuando sus habitantes y sus empresas convierten esas palabras en costumbres».
Una transformación que comienza cerca
Moving Three aspira a convertir cada entorno inmediato en una oportunidad de mejora. La filosofía de los tres metros propone que la transformación no empiece necesariamente en grandes decisiones, sino en aquello que cada persona o establecimiento puede modificar de manera directa. Así, el espacio cotidiano deja de ser únicamente el lugar donde se desarrolla la actividad turística y se convierte también en el primer escenario del cambio.
Con Moving Three, Puerto de la Cruz incorpora una nueva herramienta a su estrategia de evolución hacia un modelo turístico más consciente, participativo y sostenible, haciendo corresponsables de ese proceso a instituciones, tejido empresarial, ciudadanía y visitantes.