Roberto A. Cabrera y Rafael José Díaz publican la obra conjunta ‘Los onanistas’

Los escritores tinerfeños Roberto A. Cabrera y Rafael-José Díaz acaban de publicar Los onanistas, una novela experimental de más de 500 páginas escrita a cuatro manos. Se trata de una obra narrativa integrada por 12 cuadernos independientes. Compuestos siguiendo una alternancia estricta tanto en la concepción como en la práctica de la escritura, las temáticas y los estilos de cada cuaderno son radicalmente distintos.
El único hilo conductor es la práctica o arte que da título al libro. En los diversos cuadernos el lector encontrará viajes, encuentros azarosos, crónicas apócrifas, parodias, diálogos al borde del abismo, ciudades, reflexiones desinhibidas, erotismo. Se trata de un libro de libros en el que el fragmento se concibe como una unidad mínima capaz de expandirse para transformarse en totalidad.
Tras una amistad que se remonta a comienzos de los años 90 del pasado siglo, es decir, después de más de 30 años de camaradería, intercambios, encuentros, correrías, viajes, correspondencia en papel y luego electrónica, a comienzos de 2022 Rafael-José Díaz y Roberto A. Cabrera, pertenecientes, por edad, a la misma generación, pero con trayectorias y poéticas bastante diferenciadas, decidieron poner en marcha un proyecto en el que alguna vez habían pensado vagamente. Después de más de dos años de escritura casi ininterrumpida, desde 2022 hasta 2024, el resultado es este libro singular que ahora se publica.
Durante el otoño y el invierno están previstas varias presentaciones de las que se irá dando noticia: Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Madrid y Barcelona.
LOS AUTORES
Roberto A. Cabrera (Tenerife, 1971) es licenciado en Filosofía por la Universidad de La Laguna. Ha obtenido, entre otros premios, el de poesía Pedro García Cabrera (1991) y el Montblanc a la cultura en Canarias (1993), en la modalidad de literatura. A partir de 2000 abandona la poesía y escribe narrativa. Su primera obra en este ámbito es Disgregario. Posteriormente publica La estación extraviada, Interregno. Pasión e instante en la vida de Humberto Laredo, fotógrafo y Bajo el sol de los muertos. Retorna a la poesía con Escena final (2025).
Rafael-José Díaz (Tenerife, 1971) es poeta, ensayista y traductor. Se licenció en Filología Hispánica por la Universidad de La Laguna. Reunió sus seis primeros libros de poemas en un volumen titulado La crepitación (2012). Después ha publicado Un sudario y Bajo los párpados de quien se aleja. Es autor de cuatro entregas de su diario, de ensayos, libros de relatos y la novela Duérmete, cuerpo mordido, entre otros muchos textos. Igualmente, ha dado a conocer traducciones de autores de lengua francesa, alemana e italiana.