Roberto Toledo Palliser imparte un taller de escritura en Espacio Bronzo

Espacio Bronzo organiza este viernes el taller de escritura Laboratorio del lenguaje, con el poeta Roberto Toledo Palliser. La iniciativa va asociada a la edición de este año de la serie Menudencias, con la que Esculturas Bronzo cierra la temporada de exposiciones, que este año se inscribe con el título La casa.
Para participar en el taller es necesaria una inscripción antes de las 12.00 horas del mismo viernes, mediante el pago de 20 euros y el envío de una solicitud por correo electrónico a la dirección info@esculturasbronzo.com. Este nuevo Laboratorio del lenguaje de la mano de Roberto Toledo Palliser se celebra en una sesión, de 17.30 a 19.30 horas, en la sala de arte lagunera, situada en el número 19 de la calle Núñez de la Peña.
Al culminar el curso se presentan los trabajos dentro de las actividades asociadas a la muestra Menudencias VI: La casa, en un acto concebido como encuentro de amistad y celebración, una forma de compartir el arte y la poesía en compañía de un buen vino.
Menudencias VI reúne 22 obras plásticas y 12 literarias, de 33 artistas, porque uno de ellos presenta una obra en cada apartado.