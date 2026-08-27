Cuatro años y medio de cárcel por robar en una casa de Tenerife: lo delató su gorro

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a cuatro años y medio de prisión a un hombre reincidente por un robo cometido en una vivienda de la capital tinerfeña, delito por el que ya había sido condenado en otras cuatro ocasiones.
La sentencia también le impone el pago de las costas judiciales y una indemnización a los propietarios por los objetos sustraídos y los daños materiales y morales causados, cuya cuantía se fijará cuando el fallo sea firme.
Según considera probado la Audiencia, el condenado entró sobre las 18:00 horas del 3 de diciembre de 2025 en la vivienda tras subir la persiana y forzar el pestillo de una ventana corredera. Una vez dentro, sustrajo un reloj, tres gafas, un teléfono móvil, mochilas, toallas, ropa interior, cartas de tarot y 200 euros en efectivo.
Los propietarios se encontraban de vacaciones cuando ocurrieron los hechos.
La Sala da por acreditado el robo a partir de vídeos y fotografías en los que el acusado aparece identificado “con absoluta claridad”.
El marido de una de las víctimas declaró que, tras el robo, la familia sufre miedo e inseguridad, motivo por el que instalaron una alarma en la vivienda.
Los agentes encargados de la investigación indicaron que conocían al acusado por hechos similares anteriores y que pudieron identificarlo en las imágenes pese a que llevaba gorro, ya que había utilizado esa misma prenda en otros robos.
La Sala considera sus declaraciones “coherentes, firmes y sin contradicciones”.
Aunque el procesado negó los hechos y aseguró que se encontraba en el albergue municipal en el momento del robo, no aportó una coartada verificable. La Audiencia considera que las imágenes son “muy nítidas” y concluyentes sobre su autoría.
Por ello, el tribunal entiende que su versión es “genérica, no corroborada y carente de consistencia, sin capacidad para generar duda razonable frente a las identificaciones coincidentes de agentes, víctimas y de la propia Sala”.
La Fiscalía solicitaba inicialmente seis años de prisión por un delito de robo con fuerza. La acusación particular reclamaba además indemnizaciones de 139 euros por los daños en la ventana, 1.700 euros por los objetos sustraídos y 1.000 euros por daños morales.