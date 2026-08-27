Irrumpen con un coche, mazas y armas blancas en un bar de Tenerife: la cámara de seguridad lo captó todo

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al área de investigación del Puesto Principal de Granadilla de Abona han detenido a cuatro varones, residentes en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, siendo uno de ellos menor de edad, como supuestos autores de un delito de robo con violencia e intimidación.
La investigación se inicia a raíz del aviso recibido por la patrulla, en la que informan de un robo con violencia e intimidación, en el que cuatro personas irrumpen de forma violenta con un vehículo en un establecimiento hostelero de las Chafiras, armados con mazas, armas blancas y un spray de pimienta, todo ello para intimidar a las víctimas y llevarse el botín, que finalmente ascendió a 1.500 euros.
Con la información de la que disponían los agentes, inician una investigación, llevando a cabo diversas pesquisas y realizando varios dispositivos de vigilancias. Con las pruebas obtenidas, identificaron a los presuntos autores, a quienes localizaron pocos días después de los hechos y procedieron a su detención como autores de un delito de robo con violencia e intimidación. Además, durante la detención se localizó y se recuperó el vehículo utilizado para cometer el delito, así como las armas y el spray utilizado.
Los detenidos, junto a las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial y la Fiscalía de Menores competente.