Salida de vía en la TF-1: dos jóvenes heridos y trasladados al hospital

Dos personas han resultado heridas tras la salida de vía de un vehículo en la TF-1, a su paso por el municipio de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.
El accidente se produjo a las 22.08 horas de este domingo, 16 de agosto, cuando el 112 recibió una alerta que comunicaba que un vehículo se había salido de la carretera. La sala operativa activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.
Los afectados son un hombre de 20 años y una mujer de 21. Ambos fueron atendidos por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y trasladados al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.
Un joven, herido de carácter moderado
El hombre de 20 años presentaba inicialmente traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones. Tras recibir asistencia en el lugar, fue evacuado en una ambulancia de soporte vital avanzado hasta el centro hospitalario.
Por su parte, la mujer de 21 años sufrió lesiones de carácter leve, también salvo complicaciones. Fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al mismo hospital.
El SUC movilizó hasta el lugar una ambulancia de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico.
Bomberos aseguraron el vehículo accidentado
Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife acudieron al punto del accidente, donde aseguraron el vehículo implicado y colaboraron con el resto de los recursos de emergencia desplegados.
También intervino la Guardia Civil, que realizó las diligencias correspondientes relacionadas con el siniestro.