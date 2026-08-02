Santa Cruz de Tenerife estrena este lunes la línea 915 de Titsa para conectar el Intercambiador y La Candelaria

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal, pone en marcha este lunes, 3 de agosto, la línea 915 de Titsa, una nueva ruta que conectará el Intercambiador con el Camino del Hierro y el Hospital La Candelaria. Esta incorporación forma parte de un plan de reordenación del transporte público que afecta a otras cinco líneas urbanas, con un coste anual de 482.500 euros y la previsión de sumar 510.000 viajeros al año en la capital tinerfeña.
Conexión directa con el Hospital La Candelaria y ajustes en Ofra
La nueva línea 915 sustituye a la variante que realizaba la línea 908 por el Camino del Hierro, eliminado desvíos para recortar los tiempos de trayecto. El trayecto contará con una guagua asignada de forma permanente y prestará 19 expediciones diarias, desde las 06:20 hasta las 22:30 horas. Esta medida supone una partida de 200.800 euros al año.
Por su parte, la línea 908 (Intercambiador-Barrio de Ofra) unifica su recorrido a través de la carretera general de El Rosario. La ruta añade dos expediciones en días laborables y prolonga el servicio nocturno hasta las 00:15 horas. Los fines de semana sumará seis salidas más y operará hasta las 01:20 horas.
Ampliación a Residencial Anaga y guagua 100% eléctrica
La línea 914 (Circular Intercambiador-El Pilar) vuelve a transitar por la calle La Rosa tras su reapertura y extiende su trazado hasta Residencial Anaga. El cambio añade siete paradas al recorrido —cinco de ellas de nueva creación— en puntos como San Isidro y el cruce de La Rosa con Suárez Guerra. El servicio se prestará con un vehículo 100% eléctrico y dispondrá de 38 expediciones los días laborables y 20 durante los fines de semana.
Cómpleto refuerzo nocturno en La Salud, Ifara y Los Campitos
El plan municipal incrementa también la cobertura nocturna en varios distritos de la capital:
- Líneas 904 y 919: La línea 904 añade un vehículo para ampliar los viajes de noche hacia la Vuelta de Los Pájaros y el Barrio de La Salud, apoyada en horario vespertino por la 919.
- Línea 912: El refuerzo de la 904 permitirá extender las frecuencias nocturnas de la ruta que une el Intercambiador con Ifara y Los Campitos.
Cambios temporales en la línea 902 por obras
De forma paralela, la línea 902 modifica su trazado desde este lunes por obras en la calle Lope de Vega. Entre las 07:30 y las 17:30 horas, las guaguas en sentido Intercambiador se desviarán desde la avenida La Salle hacia la avenida Tres de Mayo. Quedan fuera de servicio las paradas de la avenida San Sebastián y la calle José Hernández Alfonso, que se trasladan provisionalmente al Colegio La Salle y al propio Intercambiador.